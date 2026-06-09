ΗΠΑ: Η Βουλή των Αντιπροσώπων θα ψηφίσει για τη χρηματοδότηση της ICE

Η Βουλή των Αντιπροσώπων, στις ΗΠΑ, αναμένεται να ψηφίσει την Τρίτη το νομοσχέδιο των Ρεπουμπλικάνων ύψους 70 δισεκατομμυρίων δολαρίων για τη χρηματοδότηση της ICE μέχρι το τέλος της θητείας του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, αφού η Γερουσία το ενέκρινε νωρίς την Παρασκευή μετά από εβδομάδες εμποδίων.

Αν δεν προκύψουν απρόοπτα της τελευταίας στιγμής μεταξύ των Ρεπουμπλικάνων της Βουλής, η ψήφιση του νομοσχεδίου θα θέσει τέλος στο αδιέξοδο που διαρκεί μήνες σχετικά με τη χρηματοδότηση της ICE και της Συνοριακής Φρουράς.

Η Βουλή των Αντιπροσώπων έχει προγραμματίσει να διεξαγάγει διαδικαστική ψηφοφορία για το νομοσχέδιο γύρω στις 13:30, με την τελική ψήφισή του να αναμένεται μετά τις 16:30, εφόσον περάσει την προηγούμενη ψηφοφορία.

Το απόγευμα της Δευτέρας, η Επιτροπή Κανονισμού της Βουλής των Αντιπροσώπων συνεδρίασε για να προετοιμάσει το νομοσχέδιο προς συζήτηση στην ολομέλεια.

Αναμένεται η ψηφοφορία για την χρηματοδότηση της ICE

Οι επικεφαλής των Ρεπουμπλικάνων στη Βουλή των Αντιπροσώπων είχαν αρχικά προγραμματίσει να διεξαγάγουν ψηφοφορία για την έγκριση του νομοσχεδίου στα τέλη της περασμένης εβδομάδας, αλλά ανέβαλαν τη συζήτηση του μέτρου μέχρι αυτή την εβδομάδα.

Ο πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων, Μάικ Τζόνσον, Ρεπουμπλικανός από τη Λουιζιάνα, δήλωσε τη Δευτέρα ότι αναμένει την ψήφιση του νομοσχεδίου, αν και αναγνώρισε ότι διαθέτει πολύ μικρό περιθώριο σφάλματος και ότι η παρουσία των βουλευτών κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου «αποτελεί πραγματική πρόκληση».

«Πρέπει να χρηματοδοτήσουμε την επιβολή των συνοριακών και μεταναστευτικών νόμων, και όλοι εδώ το γνωρίζουν αυτό, οπότε θα πρέπει να βάλουν στην άκρη τις προσωπικές τους προτιμήσεις για να ολοκληρώσουν το έργο», δήλωσε.

Ωστόσο, τουλάχιστον ένα μέλος που συνεργάζεται με τους Ρεπουμπλικάνους, ο βουλευτής Κέβιν Κίλι, ανεξάρτητος από την Καλιφόρνια, δήλωσε ότι σκοπεύει να ψηφίσει κατά του νομοσχεδίου. Ο Κίλι εξέφρασε «πολύ σοβαρές ανησυχίες» σχετικά με την «αυστηρά κομματική διαδικασία» και επιθυμούσε να δει «σημαντικές διακομματικές μεταρρυθμίσεις στην επιβολή της μεταναστευτικής νομοθεσίας στο εσωτερικό της χώρας».

Οι Ρεπουμπλικανοί της Βουλής περίμεναν εδώ και εβδομάδες τους ομολόγους τους στη Γερουσία να τους στείλουν το νομοσχέδιο. Και οι δύο Βουλές ήλπιζαν να έχουν το νομοσχέδιο στο γραφείο του προέδρου Τραμπ μέχρι την Ημέρα Μνήμης, προκειμένου να τηρηθεί η προθεσμία της 1ης Ιουνίου, αλλά τα σχέδια αυτά εμποδίστηκαν από το αίτημα του προέδρου για 1 δισεκατομμύριο δολάρια σχετικά με την κατασκευή μιας τεράστιας αίθουσας δεξιώσεων στο Λευκό Οίκο και την ανακοίνωση ενός ταμείου του υπουργείου Δικαιοσύνης ύψους σχεδόν 1,8 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την αποζημίωση ατόμων που ισχυρίζονται ότι υπέστησαν πολιτική δίωξη.

Η σπάνια αντίδραση του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος ενάντια στις προτεραιότητες του προέδρου ανάγκασε τους Ρεπουμπλικάνους της Γερουσίας να αναβάλουν τις ψηφοφορίες μέχρι μετά τη διακοπή για την Ημέρα Μνήμης.

Τελικά, η αναφορά στη χρηματοδότηση της ασφάλειας των αιθουσών χορού αφαιρέθηκε από το νομοσχέδιο και το υπουργείο Δικαιοσύνης δήλωσε ότι δεν θα επιδιώξει πλέον τη δημιουργία του ταμείου. Αν και η δήλωση της κυβέρνησης ότι δεν θα επιδιώξει πλέον τη δημιουργία του ταμείου δεν κατάφερε να πείσει ορισμένους σκεπτικιστές, μια σειρά τροπολογιών που αποσκοπούσαν στην επίσημη απαγόρευση τέτοιων χρηματοδοτήσεων απορρίφθηκαν κατά τη διάρκεια μιας μαραθώνιας συνεδρίασης ψηφοφοριών στη Γερουσία, η οποία διήρκεσε από το πρωί της Πέμπτης έως τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής.

Με πληροφορίες από CBS News