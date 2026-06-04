ΗΠΑ: Η Βουλή των Αντιπροσώπων ενέκρινε ψήφισμα που περιορίζει την εξουσία του Τραμπ απέναντι στο Ιράν

Η Βουλή των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ ενέκρινε ψήφισμα, την Τετάρτη (3/6), που υποχρεώνει τον Ντόναλντ Τραμπ είτε να ζητήσει την έγκριση του Κογκρέσου είτε να αποσύρει τις αμερικανικές δυνάμεις.

Η Βουλή ενέκρινε το ψήφισμα περί πολεμικών εξουσιών με 215 ψήφους υπέρ και 208 κατά, με τέσσερις Ρεπουμπλικανούς να συντάσσονται με τους Δημοκρατικούς.

Η ψηφοφορία πραγματοποιήθηκε σχεδόν δύο εβδομάδες αφότου οι Ρεπουμπλικανοί της Βουλής ακύρωσαν προγραμματισμένη ψηφοφορία για το ίδιο θέμα, εκτιμώντας ότι δεν διέθεταν τις απαραίτητες ψήφους για να αποτρέψουν την έγκρισή του.

Το ψήφισμα παραπέμπεται πλέον στη Γερουσία. Τον προηγούμενο μήνα, αρκετοί Ρεπουμπλικανοί γερουσιαστές είχαν συνταχθεί με τους Δημοκρατικούς προκειμένου να προωθήσουν παρόμοια πρόταση, η οποία απαιτεί από τον Τραμπ να εξασφαλίζει την έγκριση του Κογκρέσου για τη συνέχιση των στρατιωτικών επιχειρήσεων.

«Ύστερα από επανειλημμένες προσπάθειες να πείσουμε μέλη της ελεγχόμενης από τους Ρεπουμπλικανούς Βουλής να στηρίξουν τη θέση μας, οι Δημοκρατικοί κατάφεραν σήμερα να περάσουν το ψήφισμα περί πολεμικών εξουσιών, υπερασπιζόμενοι τον αμερικανικό λαό και ζητώντας λογοδοσία από τον Ντόναλντ Τραμπ», ανέφεραν σε κοινή δήλωσή τους οι τρεις κορυφαίοι Δημοκρατικοί της Βουλής, Χακίμ Τζέφρις, Κάθριν Κλαρκ και Πιτ Αγκιλάρ. «Τώρα είναι η σειρά των Ρεπουμπλικανών της Γερουσίας να πράξουν το σωστό».

Ήταν η τέταρτη φορά που η Βουλή ψήφιζε επί πρότασης με στόχο τον περιορισμό των εξουσιών του Τραμπ για τη συνέχιση της σύγκρουσης, η οποία διαρκεί πλέον περισσότερο από 90 ημέρες.

Το όριο των 90 ημερών θεωρείται κρίσιμο, καθώς το Ψήφισμα περί Πολεμικών Εξουσιών του 1973 προβλέπει ότι ο πρόεδρος οφείλει να λάβει την έγκριση του Κογκρέσου για τη συνέχιση πολεμικών επιχειρήσεων μετά τη συμπλήρωση αυτού του χρονικού διαστήματος. Ο Λευκός Οίκος απορρίπτει την ερμηνεία αυτή, επικαλούμενος την προσωρινή κατάπαυση του πυρός που τέθηκε σε ισχύ στις 8 Απριλίου, παρότι αυτή έχει παραβιαστεί επανειλημμένα από τις ΗΠΑ, το Ισραήλ και το Ιράν.

Οι Ρεπουμπλικανοί γυρνάνε την πλάτη τους στον Τραμπ

Η πρακτική σημασία της ψηφοφορίας παραμένει αβέβαιη, καθώς δεν είναι σαφές αν η εκδοχή του ψηφίσματος που εγκρίθηκε από τη Βουλή έχει δεσμευτική νομική ισχύ, ακόμη και αν εγκριθεί και από τη Γερουσία. Ωστόσο, η εξέλιξη αποτελεί σαφή ένδειξη ότι μια μερίδα Ρεπουμπλικανών εμφανίζεται πλέον πρόθυμη να αμφισβητήσει τον Τραμπ, ο οποίος μέχρι σήμερα διατηρούσε σχεδόν απόλυτο έλεγχο στο κόμμα μέσω της πολιτικής πίεσης και των αντιποίνων προς τους διαφωνούντες.

Η νέα ψηφοφορία πραγματοποιείται ενώ οι προσπάθειες για μια διαπραγματευτική λύση στη σύγκρουση των τελευταίων τριών μηνών δεν έχουν αποδώσει καρπούς, παρά τις επανειλημμένες δηλώσεις του Τραμπ και κορυφαίων συνεργατών του ότι μια συμφωνία βρίσκεται πολύ κοντά και ότι το Ιράν «επιδιώκει απεγνωσμένα» μια διευθέτηση.

Την ίδια στιγμή, οι εχθροπραξίες συνεχίζονται σποραδικά παρά την εύθραυστη εκεχειρία που ισχύει από τις αρχές Απριλίου. Το Ιράν έχει κλείσει τα Στενά του Ορμούζ – έναν από τους σημαντικότερους θαλάσσιους διαδρόμους μεταφοράς πετρελαίου παγκοσμίως – ενώ οι ΗΠΑ έχουν επιβάλει ναυτικό αποκλεισμό σε ιρανικά πλοία.

Η ψηφοφορία έρχεται επίσης σε μια περίοδο κατά την οποία οι Ρεπουμπλικανοί στο Καπιτώλιο εμφανίζονται ολοένα και πιο πρόθυμοι να διαφοροποιηθούν από τον Τραμπ.

Στη Γερουσία, Ρεπουμπλικανοί γερουσιαστές υποχρέωσαν τον πρόεδρο να αποσύρει αίτημα για χρηματοδότηση ύψους 1 δισ. δολαρίων που αφορούσε έργο επέκτασης της αίθουσας εκδηλώσεων του Λευκού Οίκου, καθώς και να εγκαταλείψει πρόταση δημιουργίας ταμείου 1,8 δισ. δολαρίων, μέσω του οποίου πολιτικοί σύμμαχοί του – μεταξύ αυτών και καταδικασμένοι για την επίθεση της 6ης Ιανουαρίου 2021 στο Καπιτώλιο – θα μπορούσαν να αποζημιωθούν με χρήματα των φορολογουμένων.

Με πληροφορίες από Guardian

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