ΗΠΑ: Η βοηθός του Τζέφρι Έπσταϊν, Λέσλι Γκροφ, αναμένεται να καταθέσει ενώπιον επιτροπής της Βουλής

Η Λέσλι Γκροφ, η μακροχρόνια εκτελεστική βοηθός του Τζέφρι Έπσταϊν, καταθέτει την Τρίτη ενώπιον της Επιτροπής Εποπτείας και Μεταρρύθμισης της Βουλής των Αντιπροσώπων, καθώς τα μέλη της επιτροπής συνεχίζουν την έρευνά τους σχετικά με τον αποθανόντα καταδικασμένο εγκληματία.

Η Γκροφ εργάστηκε για τον Έπσταϊν για σχεδόν 20 χρόνια, από το 2001 έως τον Ιούλιο του 2019, όταν και συνελήφθη. Σημειώσεις από μια συνέντευξη του FBI με την Γκροφ το 2021, η οποία συμπεριλήφθηκε στα εκατομμύρια έγγραφα σχετικά με τον Έπσταϊν που δημοσίευσε το υπουργείο Δικαιοσύνης νωρίτερα φέτος, αναφέρουν ότι είπε στους πράκτορες ότι άρχισε να εργάζεται για τον Έπσταϊν αφού την προσέγγισε κάποιος, ο οποίος βρήκε το βιογραφικό της και της είπε ότι «υπήρχε μια δουλειά για να οργανώσει τη ζωή ενός άνδρα».

Ο άνδρας αποδείχθηκε ότι ήταν ο Έπσταϊν, και η Γκροφ είπε στους πράκτορες ότι δεν τον είχε ξανακούσει. Ανέφερε ότι είχε περάσει από συνεντεύξεις με διάφορα άτομα για τη θέση, μεταξύ των οποίων ο Έπσταϊν και η Γκισλέιν Μάξγουελ, η μακροχρόνια συνεργάτιδα του Έπσταϊν που εκτίει επί του παρόντος ποινή φυλάκισης 20 ετών για εγκλήματα σεξουαλικής εκμετάλλευσης. Σύμφωνα με το έγγραφο του FBI, η Γκροφ δήλωσε ότι υπέγραψε συμφωνία εμπιστευτικότητας.

Το έγγραφο αναφέρει ότι η Γκροφ είπε στους πράκτορες ότι οι αρμοδιότητές της περιλάμβαναν τον προγραμματισμό συναντήσεων, την πραγματοποίηση τηλεφωνικών κλήσεων, τον συντονισμό με τον οδηγό και τον σεφ του Έπσταϊν και άλλα άτομα, καθώς και τη διαχείριση μεγάλου μέρους του ημερήσιου προγράμματος και των ραντεβού του.

Η εμπλοκή της Λέσλι Γκροφ στην υπόθεση του Τζέφρι Έπσταϊν

Σύμφωνα με τις σημειώσεις του FBI, η Γκροφ είπε στους ερευνητές ότι «από την αρχή, το μασάζ ήταν μέρος της ημέρας του Έπσταϊν. Ήταν κανονικά ραντεβού».

«Η δουλειά της Γκροφ ήταν να κλείνει ραντεβού», αναφέρουν οι σημειώσεις του FBI. «Για την Γκροφ, το να κλείνει ραντεβού για μασάζ ήταν απλώς ένα ακόμη ραντεβού που έπρεπε να κλείσει για τον Έπσταϊν», προσθέτοντας ότι ο Έπσταϊν τηλεφωνούσε στην Γκροφ «το πρωί και της έλεγε κάτι σαν: "Πάρε τηλέφωνο και δες αν μπορεί να κάνει μασάζ στις 4"».

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Τα τελευταία χρόνια, η Γκροφ βρέθηκε στο επίκεντρο της δημόσιας κριτικής, όταν αποκαλύφθηκε ότι ήταν μία από τις τέσσερις γυναίκες που είχαν χαρακτηριστεί ως πιθανές «συνεργοί» και στις οποίες είχε χορηγηθεί ασυλία από τη δίωξη στο πλαίσιο της αμφιλεγόμενης συμφωνίας αποδοχής ενοχής που είχε συνάψει ο Έπσταϊν το 2007 με τους ομοσπονδιακούς εισαγγελείς στη Φλόριντα. Η Γκροφ, μέσω των δικηγόρων της, πάντα υποστήριζε ότι δεν είχε καμία γνώση των εγκλημάτων του Έπσταϊν και ότι ποτέ δεν εμπλέχθηκε σε οποιαδήποτε παράνομη πράξη. Ποτέ δεν ασκήθηκαν ποινικές διώξεις εναντίον της.

Όταν ρωτήθηκε τον περασμένο μήνα σχετικά με τη γνώση της Γκροφ για τις λεπτομέρειες που αφορούσαν την καταδίκη του Έπσταϊν το 2008, ο δικηγόρος της, Μάικλ Μπάχνερ, δήλωσε στην εφημερίδα Guardian ότι «μετά τη σύλληψη του Έπσταϊν το 2008, αυτός έλεγε συνεχώς ψέματα στη Λέσλι και σε άλλα μέλη του προσωπικού, επιμένοντας ότι είχε εκβιαστεί και ότι του είχαν στήσει παγίδα».

Ο Μπάχνερ πρόσθεσε ότι ο Έπσταϊν «είπε οργισμένα ότι οι κατηγορίες εναντίον του ήταν απλά ψευδείς και ότι δεν είχε ιδέα ότι η γυναίκα με την οποία είχε σεξουαλική επαφή ήταν ανήλικη», προσθέτοντας ότι «στην αντίληψη της Λέσλι, αυτός ήταν ο λόγος για τον οποίο αντιμετωπίστηκε τόσο επιεικώς από τις αρχές πριν και μετά την καταδίκη του».

Τα αρχεία του Έπσταϊν που δημοσιοποιήθηκαν από το υπουργείο Δικαιοσύνης περιλαμβάνουν επίσης ένα εσωτερικό έγγραφο του FBI από το 2019, στο οποίο αναφέρονται οκτώ άτομα ως πιθανοί συνωμότες, μεταξύ των οποίων και η Γκροφ. Σε δήλωση προς το NBC News νωρίτερα φέτος, ο δικηγόρος της Γκροφ είπε ότι δεν είχε δει ποτέ το έγγραφο και «δεν είχε γνώση αυτού».

«Στην πραγματικότητα, ούτε η Λέσλι ούτε ο δικηγόρος της ενημερώθηκαν ποτέ από τις διωκτικές αρχές ότι θεωρούνταν συνεργός του Έπσταϊν», δήλωσε ο δικηγόρος της. «Αντίθετα, αφού η Λέσλι μίλησε οικειοθελώς με τους εισαγγελείς και απάντησε σε κάθε ερώτηση που της τέθηκε, της ανακοινώθηκε ότι δεν θα της ασκηθεί δίωξη».

Τι ανέφεραν θύματα του Έπσταϊν

Το όνομα της Γκροφ εμφανίστηκε επίσης σε μια συνέντευξη του FBI το 2020 με έναν επιζώντα της κακοποίησης του Έπσταϊν, στην οποία το άτομο, του οποίου το όνομα έχει διαγραφεί, είπε ότι ένιωθε ότι η Γκροφ «ήξερε τι συνέβαινε» και «ήξερε ότι τα ραντεβού για μασάζ ήταν σεξουαλικά», αλλά το άτομο αναγνώρισε ότι «ποτέ δεν είπε τίποτα στη Λέσλι για τα μασάζ».

Μετά το θάνατο του Έπσταϊν, η Γκροφ, μαζί με αρκετούς άλλους υπαλλήλους και συνεργάτες του Έπσταϊν, κατονομάστηκε σε αρκετές αστικές αγωγές που κατατέθηκαν από επιζώντες εναντίον του Έπσταϊν και της περιουσίας του. Ορισμένοι ενάγοντες την κατηγόρησαν ότι διευκόλυνε την κακοποίηση. Ο δικηγόρος της Γκροφ δήλωσε ότι δεν εμπλέχθηκε ποτέ «σε οποιαδήποτε παράνομη συμπεριφορά και δεν κανόνισε ποτέ ταξίδια για άτομα κάτω των 18 ετών». Οι αστικές αγωγές εναντίον της Γκροφ απορρίφθηκαν αργότερα.

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Ο δικηγόρος της χαρακτήρισε επίσης τις κατηγορίες εναντίον της Γκροφ στις αστικές αγωγές «απλά λανθασμένες, συγκεχυμένες και στερούμενες στοιχείων που να αποδεικνύουν ότι είχε οποιαδήποτε ιδέα για τη φρικτή και ειδεχθή συμπεριφορά του Έπσταϊν».

Η Γκροφ κλήθηκε από την επιτροπή της Βουλής τον Μάρτιο να εμφανιστεί ενώπιον της επιτροπής για συνέντευξη.

«Λόγω δημοσιευμάτων, εγγράφων που δόθηκαν στη δημοσιότητα από το υπουργείο Δικαιοσύνης και εγγράφων που έχει στη διάθεσή της η Επιτροπή, η Επιτροπή πιστεύει ότι διαθέτετε πληροφορίες που θα βοηθήσουν στην έρευνά της», αναγράφεται στην επιστολή του βουλευτή Τζέιμς Κόμερ, του Ρεπουμπλικάνου που προεδρεύει της Επιτροπής.

Τον περασμένο μήνα, μια άλλη πρώην βοηθός του Έπσταϊν, η Σάρα Κέλεν, κατέθεσε επίσης ενώπιον της επιτροπής της Βουλής στο πλαίσιο της έρευνάς της. Στην κατάθεσή της, η Κέλεν αρνήθηκε ότι ήταν συνεργός του Έπσταϊν και δήλωσε ότι υπέστη «σεξουαλική και ψυχολογική κακοποίηση» από τον αποθανόντα χρηματοδότη κατά τη διάρκεια της απασχόλησής της.

Με πληροφορίες από Guardian