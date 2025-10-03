ΗΠΑ: Η Apple απέσυρε εφαρμογή για τον εντοπισμό πρακτόρων της ICE

Η Apple αφαίρεσε από το App Store την εφαρμογή ICEBlock, η οποία επέτρεπε στους χρήστες να καταγράφουν και να παρακολουθούν κινήσεις πρακτόρων της Υπηρεσίας Μετανάστευσης (ICE) των ΗΠΑ. Η απόφαση ήρθε, σύμφωνα με την εταιρεία, έπειτα από ανησυχίες που εξέφρασαν οι αρχές για ζητήματα ασφάλειας.

Η ICEBlock, διαθέσιμη μόνο για iPhone, είχε συγκεντρώσει πάνω από 1 εκατ. χρήστες, σύμφωνα με τον δημιουργό της. Η λειτουργία της βασιζόταν σε ανώνυμες αναφορές πολιτών για την παρουσία πρακτόρων της ICE σε συγκεκριμένα σημεία. Ο δημιουργός της εφαρμογής ανακοίνωσε μέσω κοινωνικών δικτύων ότι η Apple ενημέρωσε για την απόσυρση λόγω «προσβλητικού περιεχομένου», αφήνοντας να εννοηθεί πως η απόφαση συνδέεται με πολιτικές πιέσεις από την κυβέρνηση Τραμπ.

Η θέση της Apple

Σε ανακοίνωσή της η Apple ανέφερε: «Δημιουργήσαμε το App Store ώστε να είναι ένας ασφαλής και αξιόπιστος χώρος για την ανακάλυψη εφαρμογών. Με βάση πληροφορίες που λάβαμε από τις αρχές για κινδύνους ασφαλείας που συνδέονται με το ICEBlock, αφαιρέσαμε την εφαρμογή, όπως και παρόμοιες».

Οι ανησυχίες εντάθηκαν μετά από περιστατικό στο Ντάλας, όταν ένοπλος άνοιξε πυρ σε εγκατάσταση της ICE έχοντας προηγουμένως αναζητήσει εφαρμογές που εντοπίζουν πράκτορες της υπηρεσίας.

Η τεχνολογία crowdsourcing έχει γνωρίσει άνθηση, ιδιαίτερα μετά την εντατικοποίηση των ελέγχων μετανάστευσης από την κυβέρνηση Τραμπ. Εφαρμογές όπως η Waze ή το Google Maps επιτρέπουν εδώ και χρόνια στους οδηγούς να ειδοποιούνται για μπλόκα της αστυνομίας, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν βρεθεί στο στόχαστρο των αμερικανικών αρχών.

Η γενική εισαγγελέας των ΗΠΑ, Παμ Μπόντι, είχε δηλώσει σε συνέντευξή της τον Ιούλιο ότι εφαρμογές όπως το ICEBlock «δεν αποτελούν προστατευόμενη μορφή λόγου», προειδοποιώντας τον δημιουργό της ότι «καλύτερα να προσέχει».

