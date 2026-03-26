ΗΠΑ: Η ακύρωση της επίσκεψης του βασιλιά Καρόλου θα ήταν «μεγάλο λάθος», δηλώνει Αμερικανός πρεσβευτής

Ο Αμερικανός πρεσβευτής στο Λονδίνο Γουόρεν Στίβενς δήλωσε σήμερα ότι θα ήταν «μεγάλο λάθος» να ακυρωθεί η επίσκεψη του βασιλιά Καρόλου στις ΗΠΑ.

Την ακύρωση του ταξιδιού του βασιλιά έχουν ζητήσει Βρετανοί πολιτικοί λόγω των φραστικών επιθέσεων του Ντόναλντ Τραμπ κατά της Βρετανίας.

Η επίσκεψη του Βρετανού μονάρχη δεν έχει επιβεβαιωθεί επίσημα από το Παλάτι του Μπάκιγχαμ ή την Ντάουνινγκ Στριτ. Σύμφωνα με το Politico, η επίσκεψη αναμένεται να πραγματοποιηθεί την τελευταία εβδομάδα του Απριλίου.

Όμως, από την έναρξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή, που πυροδοτήθηκε από τις ισραηλινοαμερικανικές επιθέσεις στο Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου, Βρετανοί βουλευτές έχουν δηλώσει ότι ο βασιλιάς δεν πρέπει να ταξιδέψει στις ΗΠΑ σε ένα τέτοιο κλίμα.

Στο «τραπέζι» η ακύρωση του ταξιδιού του βασιλιά Καρόλου

Ο ηγέτης των Φιλελεύθερων Δημοκρατών, Εντ Ντέιβι, ζήτησε την ακύρωση του ταξιδιού για να καταδικαστεί ο «παράνομος πόλεμος» του Τραμπ στο Ιράν, κατηγορώντας τον Αμερικανό πρόεδρο, θαυμαστή της βρετανικής βασιλικής οικογένειας, ότι «προσβάλλει (το Ηνωμένο Βασίλειο) επανειλημμένα».

Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει επανειλημμένα επιτεθεί στον ιστορικό σύμμαχο των ΗΠΑ και κυρίως τον πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ, τον οποίο κατηγορεί ότι δεν υποστηρίζει επαρκώς την αμερικανική στρατιωτική δράση.

Η πρόεδρος της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων στη Βουλή των Κοινοτήτων, βουλευτής των κυβερνώντων Εργατικών Έμιλι Θόρνμπερι έκρινε «ασφαλέστερο να αναβληθεί» η επίσκεψη, πιστεύοντας ότι ο βασιλιάς και η βασίλισσα θα μπορούσαν να βρεθούν σε μια «ντροπιαστική» κατάσταση.

«Νομίζω ότι θα ήταν μεγάλο λάθος» να ακυρωθεί η επίσκεψη του βασιλιά, δήλωσε σήμερα ο Αμερικανός πρεσβευτής Στίβενς στο περιθώριο ομιλίας του στο Βρετανικό Εμπορικό Επιμελητήριο στο Λονδίνο, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων PA.

«Νομίζω ότι θα πάει και θα είναι ένα πολύ σημαντικό ταξίδι για αυτόν», πρόσθεσε, χωρίς να επιβεβαιώσει ρητά την επίσκεψη.

Ο ίδιος χαρακτήρισε «αδιάρρηκτη» την 250χρονη ειδική σχέση μεταξύ του Ηνωμένου Βασιλείου και των Ηνωμένων Πολιτειών. Πρόσθεσε ότι ο πρόεδρος της αμερικανικής Βουλής των Αντιπροσώπων, Μάικ Τζόνσον, έχει προτείνει στον Κάρολο να απευθυνθεί και στα δύο σώματα του Κογκρέσου των ΗΠΑ κατά τη διάρκεια αυτής της επίσκεψης.

Σύμφωνα με δημοσκόπηση της YouGov που δημοσιεύθηκε σήμερα, το 49% των Βρετανών πιστεύει ότι ο βασιλιάς δεν πρέπει να κάνει αυτήν την επίσκεψη, με το 33% να την υποστηρίζει.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ και AFP