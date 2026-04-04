ΗΠΑ: Η αγνοούμενη που εντοπίστηκε ζωντανή μετά από 32 χρόνια δεν ήθελε να βρεθεί

Μια γυναίκα που είχε εξαφανιστεί πριν από σχεδόν 32 χρόνια στις ΗΠΑ, όταν ήταν μόλις 13 ετών στην Αριζόνα, εντοπίστηκε και έδωσε τη δική της εκδοχή για την υπόθεση, ανατρέποντας όσα πίστευαν μέχρι σήμερα οι αρχές.

Η Κριστίνα Μαρί Πλάντε, που είναι σήμερα 44 ετών και έχει διαφορετικό όνομα, δήλωσε σε ερευνητές ότι δεν είχε απαχθεί, αλλά είχε φύγει από το σπίτι της με τη βοήθεια μελών της οικογένειάς της.

«Μέχρι να τη βρούμε, πιστεύαμε ότι είχε πέσει θύμα απαγωγής», ανέφερε αξιωματούχος της τοπικής αστυνομίας.

Ωστόσο, ένας από τους αστυνομικούς που είχαν αναλάβει αρχικά την υπόθεση υποστηρίζει ότι το περιστατικό είχε ουσιαστικά λυθεί ήδη από τότε.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η Πλάντε ζούσε με τον πατέρα της, αλλά επιθυμούσε να μετακομίσει με τη μητέρα της. Όπως ανέφερε, είχε κανονιστεί να τη συναντήσει ενώ κατευθυνόταν προς τον στάβλο όπου φρόντιζε το άλογό της. Στη συνέχεια, μητέρα και κόρη έφυγαν αεροπορικώς από την περιοχή, πιθανόν ακόμη και εκτός χώρας.

Ο ίδιος σημείωσε ότι οι έρευνες σταμάτησαν όταν διαπιστώθηκε ότι η ανήλικη ήταν ασφαλής, χαρακτηρίζοντας την υπόθεση «οικογενειακή διαμάχη για την επιμέλεια».

Οι σημερινές αρχές επιβεβαιώνουν ότι η υπόθεση δεν είχε κλείσει επισήμως και ότι συνεχίζεται η εξέταση νέων στοιχείων, χωρίς να δίνονται περισσότερες λεπτομέρειες.

Η υπόθεση ήρθε ξανά στο προσκήνιο όταν ανακοινώθηκε ότι η γυναίκα εντοπίστηκε, χωρίς ωστόσο να αποκαλυφθούν πληροφορίες για τον τόπο διαμονής της, για λόγους προστασίας της ιδιωτικότητάς της.

Αστυνομικός που συμμετείχε στον εντοπισμό της ανέφερε ότι η ίδια είχε παραμείνει όλα αυτά τα χρόνια σε επαφή με συγγενείς και ότι είχε φύγει οικειοθελώς.

Φωτ.: Gila County Sheriff's Office

«Δεν ήταν ευχαριστημένη με το περιβάλλον στο οποίο ζούσε και αποφάσισε να φύγει», δήλωσε, προσθέτοντας ότι οι αρχές για δεκαετίες θεωρούσαν πως επρόκειτο για εγκληματική υπόθεση.

Η Πλάντε εξαφανίστηκε τον Μάιο του 1994 από μικρή πόλη της Αριζόνα, όταν εθεάθη για τελευταία φορά να κατευθύνεται προς τον στάβλο όπου βρισκόταν το άλογό της.

Την περίοδο εκείνη, συγγενείς της είχαν προσφέρει χρηματική αμοιβή για πληροφορίες, ενώ το όνομά της είχε καταχωρηθεί σε εθνικές βάσεις δεδομένων για αγνοούμενα παιδιά. Η υπόθεση επανεξεταζόταν ανά τακτά χρονικά διαστήματα, χωρίς αποτέλεσμα.

Σύμφωνα με τις αρχές, η ίδια δεν επιθυμούσε να εντοπιστεί. «Μου είπε ότι όλα αυτά ανήκουν στο παρελθόν και ότι έχει προχωρήσει στη ζωή της», ανέφερε αστυνομικός που συμμετείχε στην έρευνα.

Με πληροφορίες από NBC News