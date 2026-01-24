ΗΠΑ: Χιλιάδες κόσμου στους δρόμους της Μινεσότα για να διαδηλώσουν κατά της ICE

Εκατοντάδες επιχειρήσεις στη Μινεσότα έκλεισαν την Παρασκευή και χιλιάδες διαδηλωτές βγήκαν στους δρόμους, παρά το δριμύ ψύχος, για να διαμαρτυρηθούν κατά της συνεχιζόμενης καταστολής της μετανάστευσης στην πολιτεία.

Οι εκτεταμένες κινητοποιήσεις πραγματοποιήθηκαν αφού οι διοργανωτές κάλεσαν τους κατοίκους να απουσιάσουν από τη δουλειά ή το σχολείο και να αποφύγουν τις αγορές, ως ένδειξη αντίθεσης προς την Υπηρεσία Μετανάστευσης των ΗΠΑ (ICE).

Η επιχείρηση της ICE στη Μινεσότα, που διατάχθηκε από την κυβέρνηση Τραμπ, διαρκεί εδώ και περισσότερες από έξι εβδομάδες.

Η κυβέρνηση τη χαρακτηρίζει επιχείρηση δημόσιας ασφάλειας με στόχο την απέλαση εγκληματιών που βρίσκονται παράνομα στη χώρα. Οι επικριτές, ωστόσο, προειδοποιούν ότι συλλαμβάνονται και μετανάστες χωρίς ποινικό μητρώο, καθώς και Αμερικανοί πολίτες.

Χιλιάδες ομοσπονδιακοί πράκτορες έχουν αναπτυχθεί στη Μινεσότα στο πλαίσιο της «Επιχείρησης Metro Surge».

Η δολοφονία της 37χρονης κατοίκου της Μινεάπολης, Ρενέ Γκουντ, νωρίτερα αυτόν τον μήνα, όξυνε τις εντάσεις σε ολόκληρη την πολιτεία και προκάλεσε την καταδίκη τοπικών αξιωματούχων.

«Θέλουμε την ICE έξω από τη Μινεσότα και έξω από κάθε πολιτεία, με αυτήν την ακραία υπέρβαση εξουσιών», δήλωσε ο επίσκοπος Ντουέιν Ρόιστερ, του οποίου η οργάνωση Faith in Action στηρίζει τοπικούς φορείς στη Μινεάπολη κατά τη διάρκεια της απεργίας. «Θέλουμε το Κογκρέσο να αναλάβει δράση και να ασκήσει εποπτεία στην ICE».

Οι πορείες της Παρασκευής θεωρούνται η μεγαλύτερη έως σήμερα εκδήλωση αντίθεσης στην τρέχουσα μεταναστευτική πολιτική της πολιτείας, καθώς χιλιάδες άνθρωποι διέσχισαν το κέντρο της πόλης σε θερμοκρασίες -23°C (-10°F).

Καθώς κατευθύνονταν προς το γήπεδο NBA της πόλης για να πραγματοποιήσουν συγκέντρωση κατά της ICE, στην έδρα των Minnesota Timberwolves, οι διαδηλωτές φώναζαν συνθήματα και έπαιζαν μουσική.

Το πρωί της Παρασκευής, ο κάτοικος της Μινεάπολης Κόρεϊ Λαμπ έκλεισε την επιχείρησή του, Harriet Grove Botanicals, σε ένδειξη αλληλεγγύης και κατευθύνθηκε σε διαδήλωση. Εξέφρασε την αντίθεσή του στην παρουσία πρακτόρων της ICE στην πόλη του και δήλωσε εξοργισμένος από τον θάνατο της Γκουντ στις αρχές Ιανουαρίου.

Θεώρησε επίσης ότι οι επιδρομές κατά μεταναστών αποτελούν οικονομική απειλή για τη δική του επιχείρηση και για άλλες στην κοινότητά του.

«Έχουμε πολλούς φίλους στους οποίους βασιζόμαστε, πολλές επιχειρήσεις από τις οποίες εξαρτόμαστε για να λειτουργήσει η δική μας», είπε στο BBC.

«Όταν αυτοί οι άνθρωποι υποφέρουν επειδή φοβούνται ότι θα συλληφθούν ή θα “εξαφανιστούν”, αυτό έχει αντίκτυπο όχι μόνο ηθικό αλλά και οικονομικό σε όσα συμβαίνουν εδώ, καθώς και σε ολόκληρη τη μεσοδυτική περιοχή».

Στην κινητοποίηση συμμετείχαν εκατοντάδες ακόμη επιχειρήσεις – από εστιατόρια και στούντιο τατουάζ μέχρι καταστήματα παιχνιδιών.

Η Κιμ Μπάρτμαν είναι ιδιοκτήτρια έξι εστιατορίων στη Μινεάπολη, εκ των οποίων τέσσερα λειτουργούν και τον χειμώνα, αλλά τα έκλεισε την Παρασκευή.

Παρότι στηρίζει τον σκοπό, δήλωσε ότι η απόφαση να συμμετάσχει ήταν δύσκολη, λόγω του κόστους.

«Όλοι δείχνουν αλληλεγγύη, αλλά όλοι πρέπει να αγοράσουν τρόφιμα και να πληρώσουν το ενοίκιο», είπε, σημειώνοντας ότι το προσωπικό σε ένα από τα καταστήματά της αρχικά ζήτησε να παραμείνει ανοιχτό, πριν αποφασίσει ότι ο κίνδυνος αντιδράσεων επειδή δεν θα συμμετείχαν θα ήταν πολύ μεγάλος.

«Οικονομικά, είναι ένα σοβαρό πλήγμα για την επιχείρησή μου», είπε.

Ανέφερε ότι οι πωλήσεις στα εστιατόριά της, όπως το Barbette και το Gigi’s Café, έχουν ήδη μειωθεί πάνω από 30% τις τελευταίες τρεις εβδομάδες λόγω της επιχείρησης της ICE, γεγονός που την ανάγκασε να περιορίσει το ωράριο λειτουργίας, καθώς πελάτες και προσωπικό μένουν στα σπίτια τους.

«Έχουμε πολλούς εργαζομένους που είναι Αμερικανοί πολίτες ή έχουν άδεια εργασίας στις ΗΠΑ, αλλά εξακολουθούν να φοβούνται να βγουν από τα σπίτια τους», είπε.

Σε ομιλία του την Πέμπτη, ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς κάλεσε τις τοπικές αρχές επιβολής του νόμου στη Μινεσότα να συνεργαστούν με τους ομοσπονδιακούς αξιωματούχους για την εφαρμογή της μεταναστευτικής πολιτικής.

Η Μινεσότα και ορισμένες από τις πόλεις της εφαρμόζουν τις λεγόμενες πολιτικές «καταφυγίου» (sanctuary), οι οποίες περιορίζουν τον τρόπο με τον οποίο οι τοπικές αρχές και η αστυνομία συνεργάζονται με την ICE. Η κυβέρνηση Τραμπ έχει επικρίνει αυτές τις πολιτικές ως απειλή για τη δημόσια ασφάλεια.

Στο μεταξύ, πράκτορας του FBI στη Μινεάπολη παραιτήθηκε αυτή την εβδομάδα εκφράζοντας ανησυχίες για τον τρόπο με τον οποίο το γραφείο χειρίστηκε την έρευνα για τον πυροβολισμό της Γκουντ, σύμφωνα με το CBS News. Την παραίτηση αποκάλυψε πρώτα η εφημερίδα The New York Times.

Η Τρέισι Μέρτζεν αποχώρησε «εν μέρει λόγω της πίεσης που δεχόταν να επαναχαρακτηρίσει ή να διακόψει την έρευνα» για τον θάνατο της Γκουντ, ανέφερε το CBS News, επικαλούμενο πηγές.

