ΗΠΑ: Το GTA γίνεται μάθημα ιστορίας στο πανεπιστήμιο του Τενεσί

Το Πανεπιστήμιο του Τενεσί, στις ΗΠΑ, εισάγει ένα νέο, καινοτόμο μάθημα ιστορίας με τίτλο «Grand Theft America: Η Ιστορία των ΗΠΑ από το 1980 μέσα από τα βιντεοπαιχνίδια GTA».

Το μάθημα, που σχεδίασε και διδάσκει ο καθηγητής ιστορίας Τόρε Όλσον, αποτελεί το πρώτο του είδους του και επιχειρεί να προσεγγίσει τη σύγχρονη αμερικανική ιστορία μέσα από τον φακό της δημοφιλούς σειράς παιχνιδιών.

Η αμφιλεγόμενη αλλά παγκοσμίως αγαπημένη σειρά Grand Theft Auto αξιοποιείται ως βασικό διδακτικό εργαλείο. Μέσα από τις ιστορίες του παιχνιδιού και τα πλούσια δομημένα εικονικά περιβάλλοντα, οι φοιτητές θα εξετάσουν ζητήματα όπως ο καταναλωτισμός, η πολιτική διαφθορά, η πορεία του «αμερικανικού ονείρου» και η αστική παρακμή των τελευταίων τεσσάρων δεκαετιών.

Ο Όλσον θεωρεί ότι, παρά τον φανταστικό χαρακτήρα τους, τα βιντεοπαιχνίδια λειτουργούν ως ισχυρά πολιτιστικά τεκμήρια, που αντανακλούν και σχολιάζουν την πραγματική ιστορία με τρόπο που αγγίζει ιδιαίτερα τη νέα γενιά.

Μιλώντας στο IGN, ο καθηγητής εξήγησε: «Τα βιντεοπαιχνίδια είναι μοναδικά στο να πλάθουν φανταστικούς κόσμους, αλλά παράλληλα επηρεάζουν τον τρόπο που οι παίκτες αντιλαμβάνονται τον πραγματικό χώρο και χρόνο. Στο μάθημά μου, αντιμετωπίζω σοβαρά την εικονική αναπαράσταση των ΗΠΑ μέσα από το GTA - τους χαρακτήρες, τα τοπία, τις αφηγήσεις του. Χρησιμοποιώ αυτό το υλικό ως αφετηρία για να διδάξω τι συνέβη πραγματικά στη χώρα τα τελευταία 50 χρόνια. Η έμφαση δίνεται πολύ περισσότερο στην αμερικανική ιστορία παρά στα ίδια τα παιχνίδια, αλλά το GTA μας παρέχει το πλαίσιο για να εμβαθύνουμε στο παρελθόν. Ελπίζω ότι στο τέλος του μαθήματος οι φοιτητές θα δουν με διαφορετικό μάτι τόσο τα παιχνίδια όσο και τη σύγχρονη Αμερική».

Έτσι, ενώ οι φίλοι της σειράς περιμένουν με ανυπομονησία την κυκλοφορία του GTA 6, οι φοιτητές του Τενεσί θα έχουν την ευκαιρία να εξετάσουν πώς η ιστορία και η κοινωνία των ΗΠΑ «καθρεφτίζονται» σε ένα από τα πιο επιδραστικά βιντεοπαιχνίδια δράσης-περιπέτειας όλων των εποχών.