ΗΠΑ: Γατάκι 6 εβδομάδων διασώθηκε από ένα δοχείο κόλλας - «Το μόνο που θέλει είναι αγάπη»

Ένα γατάκι 6 εβδομάδων που διασώθηκε από ένα δοχείο βιομηχανικής κόλλας, στις ΗΠΑ, πήρε επίσημα το όνομά του: Έλμερ.

Η Κάσι Ντέιβιντσον, ανώτερη διευθύντρια μάρκετινγκ, επικοινωνίας και δημοσίων σχέσεων στην Humane Society of North Texas, είπε στον Ντάνι Νιου του ABC News ότι ένας κάτοικος έφερε το γατάκι στην Humane Society αφού βρήκε το ζώο καλυμμένο με βιομηχανική κόλλα.

«Αναλάβαμε αμέσως δράση. Δεν κάναμε καν ερωτήσεις. Απλά είπαμε: 'Πάμε!'», θυμήθηκε η Ντέιβιντσον.

Η διάσωση της μικρής γάτας

Σε μια ανάρτηση στο Facebook για τον Έλμερ που δημοσιεύτηκε στις 12 Απριλίου, η Humane Society σημείωσε ότι «η παχιά ουσία τον είχε καταστήσει ανίκανο να φάει, να πιει ή να φροντίσει τον εαυτό του, και έφτασε σοβαρά αφυδατωμένος και σε κρίσιμη ανάγκη βοήθειας».

Σύμφωνα με την Ντέιβιντσον, το ιατρικό προσωπικό της Humane Society δοκίμασε διάφορα διαλυτικά πριν καταλήξει στο συμπέρασμα ότι το κραμβέλαιο ήταν το πιο αποτελεσματικό για την αφαίρεση της κόλλας από τον Έλμερ.

Η Ντέιβιντσον είπε ότι τέσσερα μέλη του προσωπικού έκαναν μασάζ στον Έλμερ με περίπου 7,5 λίτρα κραμβέλαιο για επτά ώρες, ενώ τον τάιζαν κατά διαστήματα. Στη συνέχεια, τύλιξαν το σώμα του γατιού με γάζα για να αφήσουν το λάδι να απορροφηθεί στο τρίχωμά του και πλέον έχει αφαιρεθεί το μεγαλύτερο μέρος της κόλλας.

«Ήταν μια πολύ, πολύ επίπονη διαδικασία, αλλά ήμασταν αποφασισμένοι… Και τότε άρχισε να ανακάμπτει καθώς αφαιρούνταν όλο και περισσότερη κόλλα. Σαν να βρήκε ξανά τη ζωντάνια του», είπε η Ντέιβιντσον.

Η φιλοζωική οργάνωση και η ομάδα ανάδοχων θα συνεχίσουν να φροντίζουν τον Έλμερ, συμπεριλαμβανομένων τακτικών λουτρών με λάδι για να βοηθήσουν στην απομάκρυνση της υπόλοιπης κόλλας.

Το προσωπικό σκοπεύει να δώσει τον Έλμερ για υιοθεσία μόλις μεγαλώσει λίγο.

«Το μόνο που θέλει είναι αγάπη», ανέφερε η Ντέιβιντσον.

Με πληροφορίες από ABC News