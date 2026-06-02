ΗΠΑ: Έξι νεκροί έπειτα από πυροβολισμούς στην Αϊόβα - Αυτοκτόνησε ο δράστης

Οι αρχές στην Αϊόβα ερευνούν την υπόθεση της δολοφονίας έξι ανθρώπων, οι οποίοι εκτιμάται ότι σκοτώθηκαν από συγγενικό τους πρόσωπο, το οποίο στη συνέχεια αυτοκτόνησε όταν εντοπίστηκε από την αστυνομία τη Δευτέρα (1/6).

Οι αστυνομικοί κλήθηκαν σε κατοικία στην πόλη Μασκάτιν, όπου βρήκαν τέσσερα άτομα νεκρά από πυροβολισμούς, όπως ανακοίνωσε ο αρχηγός της τοπικής αστυνομίας, Άντονι Κις.

Λίγο αργότερα, οι αστυνομικοί εντόπισαν τον φερόμενο ως δράστη, τον 52χρονο Ράιαν Γουίλις ΜακΦάρλαντ, σε μονοπάτι της πόλης.

«Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας με τον Ράιαν Γουίλις ΜακΦάρλαντ, εκείνος έβαλε τέλος στη ζωή του», δήλωσε ο Κις.

Στη συνέχεια οι αρχές εντόπισαν ακόμη δύο άνδρες νεκρούς από πυροβολισμούς σε διαφορετικά σημεία της πόλης. Σύμφωνα με την αστυνομία, και αυτοί πιστεύεται ότι ήταν συγγενείς του ΜακΦάρλαντ. Ο ένας βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του και ο άλλος μέσα σε επιχείρηση.

Οι αρχές δεν έχουν ακόμη δημοσιοποιήσει τα ονόματα ή άλλα στοιχεία των θυμάτων.

«Σήμερα πραγματικά δεν έχω λόγια. Αυτή η αποτρόπαια πράξη έχει συγκλονίσει την κοινότητά μας», ανέφερε ο αρχηγός της αστυνομίας.

🇺🇸 A small Iowa town woke up to one of the deadliest family massacres in its history.



52-year-old Ryan Willis McFarland killed 6 relatives across three separate locations in Muscatine before taking his own life when officers tracked him down near the city's riverfront.



Η αστυνομία συνεχίζει τις έρευνες, συλλέγοντας στοιχεία από τα σημεία των εγκλημάτων και λαμβάνοντας καταθέσεις μαρτύρων. Παράλληλα, έχει απευθύνει έκκληση σε όποιον διαθέτει πληροφορίες να επικοινωνήσει με τη Διεύθυνση Σοβαρών Εγκλημάτων.

Ο Κις επιβεβαίωσε επίσης ότι ο 52χρονος δράστης είχε ποινικό μητρώο, χωρίς ωστόσο να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Με πληροφορίες από Associated Press