ΗΠΑ: Εξετάζουν το ενδεχόμενο να απαγορεύσουν τις κλήσεις στις πτήσεις

Νομοσχέδιο που κατατέθηκε τον περασμένο μήνα στη Βουλή των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ επιδιώκει να καταστήσει παράνομες τις τηλεφωνικές κλήσεις κατά τη διάρκεια της πτήσης.

Το ζήτημα αποκτά όλο και μεγαλύτερη σημασία, καθώς η πρόσβαση στο WiFi ακόμα και πάνω από τα σύννεφα επεκτείνεται συνεχώς.

Πρώην αεροσυνοδοί επισημαίνουν ότι, παρόλο που ορισμένες αεροπορικές εταιρείες απαγορεύουν ήδη τα τηλεφωνήματα, η νομοθετική απαγόρευση θα προστάτευε τόσο τους επιβάτες όσο και το πλήρωμα.

«Είμαστε στρυμωγμένοι σε έναν κονσερβοκούτι και πετάμε στα 38.000 πόδια. Δεν πρόκειται για μια φυσιολογική συνθήκη», δήλωσε στο Business Insider η Άλι Μέρφι, πρώην αεροσυνοδός και υπεύθυνη καμπίνας στη Virgin Atlantic. «Όταν είσαι ώμο με ώμο με τον άλλον και αναγκάζεσαι να μιλάς δυνατά, ενοχλείς τους γύρω σου».

Δεν είναι η πρώτη προσπάθεια για απαγόρευση των κλήσεων

Το Κογκρέσο είχε ψηφίσει από το 2018 να υποχρεωθεί η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας των ΗΠΑ (FAA) να απαγορεύσει τις κλήσεις, χωρίς όμως να ορίσει προθεσμία, με αποτέλεσμα το μέτρο να μην εφαρμοστεί ποτέ. Το νέο νομοσχέδιο, το οποίο κατέθεσαν διακομματικά οι βουλευτές Γκρεγκ Στάντον, Χίλαρι Σόλτεν, Ρικ Κρόφορντ και Ρομπ Μπρεσναχάν, εξαναγκάζει την FAA να οριστικοποιήσει την απαγόρευση εντός 180 ημερών.

Αν και το Κογκρέσο σπάνια νομοθετεί για τους κανόνες συμπεριφοράς στα αεροπλάνα, αφήνοντας συνήθως τις αεροπορικές εταιρείες να διαμορφώνουν τη δική τους πολιτική, το κράτος έχει παρέμβει στο παρελθόν για λόγους υγείας και ασφάλειας. Χαρακτηριστικά παραδείγματα αποτελούν η απαγόρευση του καπνίσματος και των ηλεκτρονικών τσιγάρων, αλλά και η υποχρεωτική χρήση μάσκας κατά την πανδημία.

«Οτιδήποτε συμβαίνει στον αεροπορικό κλάδο κρίνεται με βασικό γνώμονα την ασφάλεια του αεροσκάφους και των επιβατών», σημείωσε η Μέρφι.

Οι επιβάτες που μιλούν δυνατά στο τηλέφωνο ή κάνουν βιντεοκλήσεις μπορούν να αποσπάσουν την προσοχή του πληρώματος, ειδικά όταν άλλοι επιβάτες προβαίνουν σε παράπονα. Παράλληλα, υπάρχει ο κίνδυνος να χαθούν σημαντικές ανακοινώσεις ασφαλείας.

Μια καθολική απαγόρευση θα γλίτωνε το προσωπικό από αντιδράσεις

Ενώ μεγάλοι αμερικανικοί αερομεταφορείς, όπως η United, η American και η Southwest, απαγορεύουν τις κλήσεις, η British Airways ανακοίνωσε νωρίτερα φέτος ότι θα επιτρέπει τηλεφωνικές και βιντεοκλήσεις σε αεροσκάφη εξοπλισμένα με το δορυφορικό WiFi της Starlink. Η Virgin Atlantic επιτρέπει επίσης τις τηλεφωνικές κλήσεις σε αντίστοιχες πτήσεις, συνιστώντας να είναι σύντομες, αλλά απαγορεύει τις βιντεοκλήσεις.

Ο Μπόμπι Λόρι, πρώην αεροσυνοδός και ειδικός σε θέματα ταξιδιών, εξήγησε ότι οι ασαφείς ή αντιφατικοί κανόνες μπερδεύουν τους επιβάτες και δυσκολεύουν το έργο των αεροσυνοδών.

Αυτό φέρνει το προσωπικό σε δύσκολη θέση, καθώς καλείται να κρίνει υποκειμενικά τι συνιστά ενοχλητική συμπεριφορά, αυξάνοντας τις πιθανότητες τριβών με τους επιβάτες.

«Όταν ζητάς από τον κόσμο να δείξει κατανόηση, ο καθένας την αντιλαμβάνεται διαφορετικά», δήλωσε ο Λόρι, προσθέτοντας ότι μια οριζόντια απαγόρευση θα γλίτωνε το προσωπικό από τις εντάσεις που έγιναν συχνότερες μετά την πανδημία.

«Ναι στην απαγόρευση αλλά με εξαιρέσεις»

Ο Πολ Χάντσον, πρόεδρος της οργάνωσης προστασίας επιβατών FlyerRights, δήλωσε ότι υποστηρίζει την απαγόρευση των κλήσεων, προτείνοντας ωστόσο ορισμένες εξαιρέσεις. Θα μπορούσε, για παράδειγμα, να δημιουργηθεί ένας ειδικός θάλαμος ή ένας ξεχωριστός χώρος για κλήσεις, τον οποίο οι αεροπορικές εταιρείες θα μπορούσαν να χρεώνουν έξτρα.

«Έτσι θα εξυπηρετούνταν όσοι ταξιδεύουν για δουλειά ή έχουν κάποια οικογενειακή ανάγκη, ειδικά σε μεγάλες πτήσεις, ενώ παράλληλα θα προστατεύονταν οι υπόλοιποι επιβάτες», ανέφερε, θυμίζοντας ότι τα τρένα της Amtrak διαθέτουν ήδη ειδικά «βαγόνια ησυχίας».

Αν και η ασφάλεια παραμένει ο κύριος λόγος για μια κρατική απαγόρευση, η Τζάκλιν Γουίτμορ, πρώην αεροσυνοδός και ειδική σε θέματα αστικής ευγένειας, σημειώνει ότι το ζήτημα είναι και θέμα τρόπων.

«Βρίσκεσαι σε απόσταση αναπνοής από τον διπλανό σου και ακούει την κάθε σου λέξη», δήλωσε. «Κανείς δεν θέλει να ακούει την προσωπική σου κουβέντα».

Παρόλο που μια σύντομη και χαμηλόφωνη κλήση θεωρητικά δεν δημιουργεί πρόβλημα, οι πρώην αεροσυνοδοί τονίζουν ότι οι νόμοι και οι κανονισμοί οφείλουν να προετοιμάζονται για τη χειρότερη δυνατή συμπεριφορά.

«Οι κανόνες πρέπει πάντα να διαμορφώνονται με γνώμονα τον πιο δύσκολο επιβάτη της πτήσης», κατέληξε η Μέρφι.

Με πληροφορίες από Business Insider

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΔΙΕΘΝΗ Αυτά είναι 10 πιο πολυσύχναστα αεροδρόμια για το 2025: Τα δύο που βρίσκονται στην κορυφή της Ευρώπης και του κόσμου