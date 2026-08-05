ΗΠΑ: Επιστροφή 100 δισ. δολαρίων σε επιχειρήσεις για τους δασμούς Τραμπ

Η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ έχει επιστρέψει 100 δισ. δολάρια σε επιχειρήσεις, μέσω των αμερικανικών τελωνειακών αρχών, για τους δασμούς που είχαν επιβληθεί την «Ημέρα Απελευθέρωσης».

Το ποσό αυτό αντιστοιχεί περίπου στο 60% των συνολικών εσόδων που εισέπραξε το αμερικανικό δημόσιο από το συγκεκριμένο μέτρο, σύμφωνα με πρόσφατο έγγραφο που κατέθεσε στο δικαστήριο η Αμερικανική Υπηρεσία Τελωνείων και Προστασίας των Συνόρων.

Ωστόσο, ένα σημαντικό μέρος των χρημάτων δεν έχει ακόμη καταβληθεί. Αιτήσεις επιστροφής ύψους σχεδόν 29 δισ. δολαρίων βρίσκονται υπό επανεξέταση από τις εμπορικές αρχές, ενώ άλλα 1,6 δισ. δολάρια παραμένουν «παγωμένα» επειδή οι εισαγωγείς δεν έχουν δηλώσει ακόμη τους τραπεζικούς τους λογαριασμούς.

Οι επιστροφές αυτές πραγματοποιούνται μετά την απόφαση-σταθμό που εξέδωσε το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ τον Φεβρουάριο, κρίνοντας παράνομους τους οριζόντιους εισαγωγικούς δασμούς που επιβλήθηκαν.

Ο Λευκός Οίκος είχε επικαλεστεί έναν νόμο του 1977, τον Νόμο περί Διεθνών Οικονομικών Εξουσιών Έκτακτης Ανάγκης (IEEPA), ο οποίος παρέχει στον πρόεδρο τη δυνατότητα να ρυθμίζει το εμπόριο σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης.

Τα μέτρα αυτά, όμως, προκάλεσαν θύελλα αντιδράσεων εντός και εκτός ΗΠΑ από εταιρείες που βρέθηκαν αντιμέτωπες με αιφνίδιες επιβαρύνσεις στα εισαγόμενα προϊόντα, ενώ παράλληλα φούντωσαν τους φόβους για ανατιμήσεις στην αγορά.

Τεράστια ποσά στις μεγάλες εταιρείες

Μετά την ετυμηγορία του Ανώτατου Δικαστήριου, αρκετοί αμερικανικοί κολοσσοί έχουν ήδη διεκδικήσει και λάβει σημαντικά ποσά. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η Amazon, η οποία έλαβε επιστροφές ύψους περίπου 600 εκατ. δολαρίων κατά το δεύτερο τρίμηνο, σύμφωνα με τον οικονομικό διευθυντή της εταιρείας, Μπράιαν Ολσάβσκι.

Στο πλαίσιο της ενημέρωσης των αναλυτών για τα οικονομικά αποτελέσματα του δευτέρου τριμήνου, ο Ολσάβσκι σημείωσε ότι η Amazon θα επιστρέψει ένα μέρος των χρημάτων στους πελάτες της όπου υπήρξαν συγκεκριμένες επιβαρύνσεις, ενώ τα υπόλοιπα κεφάλαια θα διατεθούν για τη συγκράτηση των τιμών στο ηλεκτρονικό κατάστημα.

Το συνολικό ποσό των επιστροφών αναμένεται να αυξηθεί περαιτέρω, καθώς οι αμερικανικές τελωνειακές αρχές συνεχίζουν την επεξεργασία των αιτημάτων που εκκρεμούν και οι εισαγωγείς επικαιροποιούν τα τραπεζικά τους στοιχεία.

Με πληροφορίες από BBC