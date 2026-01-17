ΗΠΑ: Εντεκάχρονος πυροβόλησε τον πατέρα του αφού του πήρε από τα χέρια τη φορητή κονσόλα παιχνιδιών

Ένα 11χρονο αγόρι από την Πενσυλβάνια φέρεται να πυροβόλησε θανάσιμα τον πατέρα του, αφού προηγουμένως του είχε πάρει τη φορητή κονσόλα παιχνιδιών.

Το περιστατικό σημειώθηκε στις 13 Ιανουαρίου μέσα στο σπίτι της οικογένειας.

Όπως αναφέρεται σε δικαστικά έγγραφα που εξασφάλισε και δημοσίευσε το WGAL News 8, η υπόθεση αναδεικνύει πόσο εύκολη είναι η πρόσβαση των παιδιών σε όπλα στις ΗΠΑ.

Η αστυνομία έφτασε στην κατοικία της οικογένειας περίπου στις 3:20 τα ξημερώματα, έπειτα από αναφορά για έναν «άνδρα χωρίς τις αισθήσεις του». Σύμφωνα με το μέσο, οι αστυνομικοί βρήκαν έναν 42χρονο άνδρα, τον Ντάγκλας Ντιτς, νεκρό στο κρεβάτι του από τραύμα πυροβολισμού στο κεφάλι.

Το θύμα εντοπίστηκε στο υπνοδωμάτιο που μοιραζόταν με τη σύζυγό του, το οποίο –σύμφωνα με τα δικαστικά έγγραφα– συνδέεται με το δωμάτιο του γιου τους μέσω μιας ντουλάπας.

Μετά την έρευνα, οι αρχές κατέληξαν ότι ύποπτος είναι ο 11χρονος γιος του.

Η αστυνομία ανέφερε ότι εκείνη την ημέρα ήταν τα γενέθλια του παιδιού και ότι μπήκε στο υπνοδωμάτιο φωνάζοντας: «Ο μπαμπάς είναι νεκρός». Οι αστυνομικοί που βρίσκονταν στο σημείο δήλωσαν επίσης ότι άκουσαν το αγόρι να λέει στη μητέρα του: «Σκότωσα τον μπαμπά».

Οι αρχές ανέφεραν ότι ο πυροβολισμός σημειώθηκε αφού το ζευγάρι είχε πάει για ύπνο λίγο μετά τα μεσάνυχτα. Το παιδί φέρεται να είπε στους αστυνομικούς ότι είχε περάσει μια καλή μέρα με τους γονείς του, ωστόσο τα έγγραφα αναφέρουν ότι «θύμωσε» όταν ο πατέρας του του είπε ότι ήταν ώρα να πάει για ύπνο.

Σύμφωνα με την ένορκη κατάθεση που επικαλείται το WGAL News 8, όταν οι αστυνομικοί ρώτησαν το αγόρι τι συνέβη, εκείνο απάντησε: «Πυροβόλησα κάποιον». Στην ίδια κατάθεση αναφέρεται ότι «παραδέχτηκε πως είχε κάποιον συγκεκριμένο στο μυαλό του να πυροβολήσει, τον οποίο αναγνώρισε ως τον πατέρα του».

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, το δικαστικό έγγραφο αναφέρει ότι το παιδί είπε πως βρήκε το κλειδί του χρηματοκιβωτίου όπλων στο συρτάρι του πατέρα του, στο υπνοδωμάτιο των γονιών του. Φέρεται να το άνοιξε ενώ έψαχνε το Nintendo Switch του – το οποίο του είχαν αφαιρέσει – και εκεί βρήκε το όπλο.

Στη συνέχεια, σύμφωνα με την κατάθεση, «έβγαλε το όπλο από το χρηματοκιβώτιο, το γέμισε με σφαίρες και περπάτησε μέχρι την πλευρά του κρεβατιού όπου κοιμόταν ο πατέρας του». «Όπλισε και πυροβόλησε τον πατέρα του», προστίθεται.

Όταν ρωτήθηκε τι πίστευε ότι θα συνέβαινε όταν πυροβόλησε, το αγόρι απάντησε ότι ήταν «θυμωμένο» και ότι «δεν το είχε σκεφτεί», σύμφωνα με τους ερευνητές.

Ο ανήλικος βρίσκεται αντιμέτωπος με κατηγορίες για ανθρωποκτονία και η ακρόαση έχει προγραμματιστεί προσωρινά για τις 22 Ιανουαρίου.

Με πληροφορίες από Guardian