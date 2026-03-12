ΗΠΑ: Ένοπλος εισέβαλε σε συναγωγή στο Μίσιγκαν

Η αστυνομία στο Μίσιγκαν, των ΗΠΑ, ανταποκρίθηκε σε αναφορές για έναν ένοπλο σε μια συναγωγή στο West Bloomfield, σύμφωνα με το Γραφείο του Σερίφη της Κομητείας Όουκλαντ.

Η Εβραϊκή Ομοσπονδία του Ντιτρόιτ δήλωσε σε ανακοίνωσή της: «Έχουμε ενημερωθεί για ένα ενεργό περιστατικό ασφαλείας στο Temple Israel. Οι αρχές ανταποκρίνονται. Οι εβραϊκές μας υπηρεσίες βρίσκονται επί του παρόντος σε προληπτικό αποκλεισμό».

Παράλληλα πυροσβεστικές δυνάμεις φέρεται να δέχθηκαν ενημέρωση για φωτιά στο ίδιο σημείο, η οποία ενδεχομένως προέρχεται από την σύγκρουση οχήματος στη συναγωγή.

Η αστυνομία αναφέρει ότι τα σχολεία του Bloomfield Hills βρίσκονται «σε κατάσταση ασφαλείας λόγω ενός περιστατικού που βρίσκεται σε εξέλιξη στο West Bloomfield».

«Αυτό γίνεται προληπτικά, καθώς δεν υπάρχουν γνωστές απειλές για τα σχολεία του Bloomfield Hills αυτή τη στιγμή», προσθέτει η ανάρτηση στο X.

«Ζητάμε από τα μέλη της κοινότητας να μείνουν μακριά από την περιοχή, ώστε να μπορέσει η αστυνομία να ανταποκριθεί», αναφέρει η ανάρτηση. «Οι αστυνομικοί ενισχύουν επίσης τις περιπολίες σε άλλους χώρους λατρείας στην περιοχή».

Ο διευθυντής του FBI, Κας Πατέλ, δήλωσε ότι πράκτορες βρίσκονται στον τόπο του συμβάντος και ανταποκρίνονται «στην προφανή σύγκρουση οχήματος και την κατάσταση ενεργού ενόπλου έξω από τη συναγωγή Temple Israel στο West Bloomfield Township του Μίσιγκαν».

Πρόσθεσε ότι το προσωπικό του FBI συνεργάζεται με τους γονείς στο Μίσιγκαν.

Με πληροφορίες από ABC News, NBC News και Fox News