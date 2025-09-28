ΗΠΑ: Ένοπλος άνοιξε πυρ από βάρκα σε παραθαλάσσιο μπαρ – Τρεις νεκροί

Ένας άνδρας στη Βόρεια Καρολίνα των ΗΠΑ άνοιξε πυρ από βάρκα εναντίον πλήθους έξω από παραθαλάσσιο μπαρ στην κωμόπολη Σάουθπορτ, σκοτώνοντας τρία άτομα και τραυματίζοντας αρκετούς ακόμη.

Σύμφωνα με τις αρχές, το περιστατικό σημειώθηκε το Σάββατο γύρω στις 9:30 μ.μ. σε πολυσύχναστη παραλιακή ζώνη με μπαρ και εστιατόρια. Ο δράστης, που ταυτοποιήθηκε ως ο 44χρονος Νάιτζελ Έντζ από το γειτονικό νησί Οουκ, προσέγγισε την ακτή με μια μικρή βάρκα, σταμάτησε για λίγα δευτερόλεπτα και άρχισε να πυροβολεί προς το συγκεντρωμένο πλήθος, πριν τραπεί σε φυγή.

Λίγη ώρα αργότερα, σκάφος της Ακτοφυλακής εντόπισε έναν άνδρα που ταίριαζε στην περιγραφή να βγάζει βάρκα από το νερό σε ράμπα του Οουκ Άιλαντ. Ο ύποπτος συνελήφθη και παραδόθηκε στην αστυνομία του Σάουθπορτ.

Ο Έντζ κατηγορείται για τρεις ανθρωποκτονίες πρώτου βαθμού, πέντε απόπειρες ανθρωποκτονίας και πέντε επιθέσεις με φονικό όπλο. Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό αν έχει νομική εκπροσώπηση.

Οι αρχές δεν έχουν ανακοινώσει τα στοιχεία των θυμάτων ούτε την κατάσταση των τραυματιών. Τα κίνητρα του δράστη παραμένουν αδιευκρίνιστα, ενώ στο σημείο συνεχίζονται οι έρευνες από την αστυνομία, το Ομοσπονδιακό Γραφείο Ερευνών της Πολιτείας και την Ακτοφυλακή.

Με πληροφορίες από Associated Press