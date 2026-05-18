ΗΠΑ: Ένοπλη επίθεση σε τζαμί στο Σαν Ντιέγκο

Ένοπλη επίθεση σημειώθηκε σε τζαμί του Σαν Ντιέγκο των ΗΠΑ.

Εναέρια τηλεοπτικά πλάνα δείχνουν ισχυρή αστυνομική παρουσία έξω από το τζαμί.

Σε ανακοίνωσή της λίγο μετά τη 1 μ.μ. τοπική ώρα τη Δευτέρα, η Αστυνομία ανέφερε: «Η απειλή στο Ισλαμικό Κέντρο έχει εξουδετερωθεί».

Ο δήμαρχος του Σαν Ντιέγκο, Τοντ Γκλόρια, κάλεσε τους πολίτες να αποφεύγουν την περιοχή.

Τουλάχιστον ένα άτομο σκοτώθηκε από τους πυροβολισμούς, σύμφωνα με το τοπικό ειδησεογραφικό μέσο KGTV, αν και αυτό δεν έχει επιβεβαιωθεί από την αστυνομία.

«Είμαι ενήμερος για την κατάσταση με τον ενεργό δράστη στο Ισλαμικό Κέντρο του Σαν Ντιέγκο στην περιοχή Clairemont και συνεχίζω να λαμβάνω ενημερώσεις από τις αρχές επιβολής του νόμου», ανέφερε ο Γκλόρια σε δήλωσή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. «Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης βρίσκονται στο σημείο και εργάζονται ενεργά για την προστασία της κοινότητας και την ασφάλεια της περιοχής».

Το περιστατικό φαίνεται να σημειώθηκε περίπου μία ώρα πριν από τη μεσημεριανή προσευχή, η οποία σύμφωνα με την ιστοσελίδα του ICSD ήταν προγραμματισμένη για τη 1:15 μ.μ. τοπική ώρα.

Ο κυβερνήτης της Καλιφόρνιας, Γκάβιν Νιούσομ, ενημερώθηκε επίσης για το περιστατικό, με εκπρόσωπό του να δηλώνει ότι το γραφείο έκτακτων υπηρεσιών του κυβερνήτη συντονίζεται με τις τοπικές αρχές επιβολής του νόμου.

«Είμαστε ευγνώμονες στους πρώτους ανταποκριτές που βρίσκονται στο σημείο και εργάζονται για την προστασία της κοινότητας και καλούμε όλους να ακολουθούν τις οδηγίες των τοπικών αρχών», ανέφερε το γραφείο του Νιούσομ.

Το ICSD είναι το μεγαλύτερο τζαμί στην κομητεία του Σαν Ντιέγκο.

