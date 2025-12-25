ΗΠΑ: Ένας τυχερός κέρδισε τζακ ποτ 1,8 δισ. δολαρίων την παραμονή των Χριστουγέννων

Ένας τυχερός παίκτης από το Αρκάνσας των ΗΠΑ κέρδισε το τζακ ποτ των 1,817 δισ. δολαρίων στη χριστουγεννιάτικη κλήρωση της λοταρίας Powerball, βάζοντας τέλος σε μια περίοδο τριών μηνών χωρίς νικητή του πρώτου βραβείου.

Οι αριθμοί που κληρώθηκαν ήταν 04, 25, 31, 52 και 59, με αριθμό Powerball το 19. Οι αυξημένες πωλήσεις δελτίων της τελευταίας στιγμής εκτόξευσαν το ποσό πάνω από τις αρχικές προβλέψεις, καθιστώντας το τη δεύτερη μεγαλύτερη λοταρία στην ιστορία των ΗΠΑ και το υψηλότερο έπαθλο Powerball για το 2025. Η εφάπαξ καταβολή του ποσού ανέρχεται στα 834,9 εκατ. δολάρια.

«Πρόκειται για ένα εξαιρετικό, κυριολεκτικά καθοριστικό για τη ζωή έπαθλο», δήλωσε ο Ματ Στρον, επικεφαλής της επιτροπής Powerball και διευθύνων σύμβουλος της Λοταρίας της Αϊόβα, ευχαριστώντας παράλληλα τους παίκτες που συμμετείχαν στη μακρά περίοδο συσσώρευσης του τζακ ποτ.

Το έπαθλο κερδήθηκε έπειτα από 46 συνεχόμενες κληρώσεις χωρίς νικητή. Η προηγούμενη φορά που υπήρξε νικητής πρώτου βραβείου ήταν στις 6 Σεπτεμβρίου, όταν δελτία από το Μισούρι και το Τέξας μοιράστηκαν ποσό 1,787 δισ. δολαρίων.

Σύμφωνα με τους διοργανωτές, είναι μόλις η δεύτερη φορά που το Powerball κερδίζεται με δελτίο που πωλήθηκε στο Αρκάνσας· η πρώτη ήταν το 2010. Νίκη την παραμονή των Χριστουγέννων είχε σημειωθεί τελευταία φορά το 2011, ενώ ανήμερα Χριστουγέννων το παιχνίδι έχει αναδείξει νικητή τέσσερις φορές, πιο πρόσφατα το 2013.

Το Powerball έχει πιθανότητες 1 προς 292,2 εκατομμύρια για το πρώτο βραβείο, σχεδιασμένες ώστε τα ποσά να αυξάνονται όσο δεν υπάρχει νικητής. Οι διοργανωτές επισημαίνουν πάντως ότι οι πιθανότητες για τα μικρότερα κέρδη είναι σημαντικά υψηλότερες.

Το δελτίο κοστίζει 2 δολάρια και το παιχνίδι διεξάγεται σε 45 πολιτείες των ΗΠΑ, καθώς και στην Ουάσιγκτον, το Πουέρτο Ρίκο και τις Αμερικανικές Παρθένες Νήσους.

Με πληροφορίες από Associated Press