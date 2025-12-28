ΗΠΑ: Ένας νεκρός μετά από σύγκρουση ελικοπτέρων στο Νιου Τζέρσεϊ

Δύο ελικόπτερα συγκρούστηκαν και συνετρίβησαν κοντά σε ένα αεροδρόμιο στο Νιου Τζέρσεϊ, με αποτέλεσμα τουλάχιστον ένα άτομο να χάσει τη ζωή του και ακόμα ένα να τραυματιστεί.

Το δυστύχημα συνέβη το πρωί της Κυριακής κοντά στο Δημοτικό Αεροδρόμιο του Χάμοντον, λίγο πριν τις 12 το μεσημέρι.

Σύμφωνα με το 6ABC, έχει επιβεβαιωθεί ο θάνατος ενός ατόμου ως αποτέλεσμα της σύγκρουσης.

Η σύγκρουση των ελικοπτέρων στο Νιου Τζέρσεϊ

Βίντεο από αυτόπτες μάρτυρες που δημοσιεύτηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από έναν κοντινό χώρο στάθμευσης της Tractor Supply δείχνουν πυκνό μαύρο καπνό να υψώνεται πάνω από τον τόπο του δυστυχήματος.

Ένα άλλο βίντεο κατέγραψε ένα ελικόπτερο να περιστρέφεται εκτός ελέγχου πριν συντριβεί στο έδαφος.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία του Χάμοντον επιβεβαίωσε ότι ανταποκρίθηκε σε ένα «αεροπορικό συμβάν».

Οι αρχές έχουν ζητήσει από τους κατοίκους να αποφύγουν την περιοχή προς το παρόν και δεν έχουν δώσει λεπτομέρειες για τον αριθμό των ατόμων που εμπλέκονται.

Η αιτία της σύγκρουσης παραμένει άγνωστη.

Με πληροφορίες από 6ABC News