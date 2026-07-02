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ΗΠΑ: Ένας από τους πιο ολοκληρωμένους σκελετούς δεινοσαύρου T-Rex θα πωληθεί σε δημοπρασία

Ο σκελετός είναι κατά 63% πλήρης

The LiFO team
The LiFO team
ΔΕΙΝΟΣΑΥΡΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ Facebook Twitter
Φωτ.: Matthew Sherman/Sotheby's/SWNS
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Ένας από τους πιο ολοκληρωμένους σκελετούς δεινοσαύρου στον κόσμο, και ειδικότερα Τυραννόσαυρου ρεξ, με το παρατσούκλι «Gus», εκτέθηκε την Τετάρτη στο οίκο δημοπρασιών Sotheby's στη Νέα Υόρκη, εν όψει της πώλησής του αργότερα αυτό το μήνα.

Με εκτιμώμενη αξία μεταξύ 20 και 30 εκατομμυρίων δολαρίων- την υψηλότερη εκτίμηση τιμής που έχει δοθεί ποτέ για δεινόσαυρο- το γιγαντιαίο απολίθωμα ανακαλύφθηκε σε ένα ράντσο βοοειδών στη Νότια Ντακότα το 2021.

Ένας δεινόσαυρος σε δημοπρασία

Ο «Gus» έζησε κατά τη διάρκεια της Ύστερης Κρητιδικής Περίοδου, περίπου 72 έως 66 εκατομμύρια χρόνια πριν, η οποία χαρακτηριζόταν από θερμό κλίμα, υψηλή στάθμη της θάλασσας και απέραντες παράκτιες πεδιάδες επιρρεπείς σε πλημμύρες.

Το μήκος του σκελετού ανέρχεται σε  περίπου 11,6 μέτρα, γεγονός που τον καθιστά έναν από τους μεγαλύτερους T. rex που έχουν ανακαλυφθεί ποτέ. Αποτελείται από 183 οστά και είναι πλήρης κατά περίπου 63%.

Ο «Gus» εκτίθεται στη Νέα Υόρκη έως τις 14 Ιουλίου, ημερομηνία κατά την οποία θα πραγματοποιηθεί η δημοπρασία.

Με πληροφορίες από AFP

Διεθνή

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