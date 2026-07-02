ΗΠΑ: Ένας από τους πιο ολοκληρωμένους σκελετούς δεινοσαύρου T-Rex θα πωληθεί σε δημοπρασία

Ένας από τους πιο ολοκληρωμένους σκελετούς δεινοσαύρου στον κόσμο, και ειδικότερα Τυραννόσαυρου ρεξ, με το παρατσούκλι «Gus», εκτέθηκε την Τετάρτη στο οίκο δημοπρασιών Sotheby's στη Νέα Υόρκη, εν όψει της πώλησής του αργότερα αυτό το μήνα.

Με εκτιμώμενη αξία μεταξύ 20 και 30 εκατομμυρίων δολαρίων- την υψηλότερη εκτίμηση τιμής που έχει δοθεί ποτέ για δεινόσαυρο- το γιγαντιαίο απολίθωμα ανακαλύφθηκε σε ένα ράντσο βοοειδών στη Νότια Ντακότα το 2021.

Ένας δεινόσαυρος σε δημοπρασία

Ο «Gus» έζησε κατά τη διάρκεια της Ύστερης Κρητιδικής Περίοδου, περίπου 72 έως 66 εκατομμύρια χρόνια πριν, η οποία χαρακτηριζόταν από θερμό κλίμα, υψηλή στάθμη της θάλασσας και απέραντες παράκτιες πεδιάδες επιρρεπείς σε πλημμύρες.

From South Dakota to Madison Avenue, Gus the T. Rex has officially landed at #SothebysNewYork.



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As one of the largest and most complete T. Rex skeletons ever discovered, Gus is now on view to the public at the Breuer building ahead of… pic.twitter.com/HdqH3J5WVn — Sotheby's (@Sothebys) July 1, 2026

Το μήκος του σκελετού ανέρχεται σε περίπου 11,6 μέτρα, γεγονός που τον καθιστά έναν από τους μεγαλύτερους T. rex που έχουν ανακαλυφθεί ποτέ. Αποτελείται από 183 οστά και είναι πλήρης κατά περίπου 63%.

Ο «Gus» εκτίθεται στη Νέα Υόρκη έως τις 14 Ιουλίου, ημερομηνία κατά την οποία θα πραγματοποιηθεί η δημοπρασία.

Με πληροφορίες από AFP

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