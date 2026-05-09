ΗΠΑ: Εν αναμονή της απάντησης του Ιράν για συμφωνία εκεχειρίας - Νέα ένταση στα Στενά του Ορμούζ

Οι διπλωματικές προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου στο Ιράν συνεχίζονται, παρά τη νέα ένταση που καταγράφεται τις τελευταίες ημέρες γύρω από τα Στενά του Ορμούζ.

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, δήλωσε ότι οι ΗΠΑ αναμένουν επίσημη απάντηση από το Ιράν, σχετικά με πρόταση προσωρινής συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός.

Την ίδια στιγμή, η Τεχεράνη κατηγορεί τις ΗΠΑ ότι παραβίασαν την εύθραυστη εκεχειρία που είχε ανακοινωθεί τον προηγούμενο μήνα.

Πόλεμος στο Ιράν: Νέα ένταση στα Στενά του Ορμούζ

Οι συγκρούσεις στην περιοχή των Στενών του Ορμούζ έχουν ενταθεί σημαντικά τις τελευταίες ημέρες.

Η περιοχή θεωρείται στρατηγικής σημασίας, καθώς από εκεί διέρχεται μεγάλο μέρος των παγκόσμιων εξαγωγών πετρελαίου και φυσικού αερίου.

Η κατάσταση επιδεινώθηκε μετά την ανακοίνωση του Ντόναλντ Τραμπ για νέα αμερικανική ναυτική αποστολή με στόχο την ασφαλή διέλευση πλοίων από τα Στενά.

Ωστόσο, η επιχείρηση ανεστάλη σύντομα, καθώς η Ουάσινγκτον επιχείρησε να δώσει χώρο στις διπλωματικές διαπραγματεύσεις.

Παράλληλα, οι αμερικανικές δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι ακινητοποίησαν δύο δεξαμενόπλοια με ιρανική σημαία που φέρονται να παραβίασαν τον αμερικανικό αποκλεισμό.

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε πως αναμένει σύντομα απάντηση από την Τεχεράνη, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο συνέχισης των συνομιλιών αλλά και νέας στρατιωτικής κλιμάκωσης.

Από τη Ρώμη, όπου πραγματοποιούσε επίσκεψη, ο Μάρκο Ρούμπιο εξέφρασε την ελπίδα ότι η ιρανική πλευρά θα καταθέσει «μια σοβαρή πρόταση» που θα μπορούσε να οδηγήσει σε ουσιαστικές διαπραγματεύσεις.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η αμερικανική πρόταση προβλέπει εκεχειρία διάρκειας τουλάχιστον 60 ημερών, με αντάλλαγμα την έναρξη συνομιλιών για κρίσιμα ζητήματα, όπως το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν και οι στρατιωτικές του δυνατότητες.

Η απάντηση του Ιράν

Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραγτσί, κατηγόρησε δημόσια τις ΗΠΑ ότι επιλέγουν στρατιωτικές κινήσεις κάθε φορά που διαφαίνεται πιθανότητα διπλωματικής λύσης.

Παράλληλα, υποστήριξε ότι το Ιράν έχει ήδη αποκαταστήσει και ενισχύσει το οπλοστάσιο βαλλιστικών πυραύλων του κατά τη διάρκεια της εκεχειρίας.

Η Τεχεράνη εξακολουθεί να χρησιμοποιεί ως βασικό διαπραγματευτικό «χαρτί» τον έλεγχο των Στενών του Ορμούζ, καθώς και την απειλή επιθέσεων σε ενεργειακές εγκαταστάσεις χωρών του Κόλπου.

Η κρίση έχει προκαλέσει σοβαρές αναταράξεις στις διεθνείς αγορές. Οι τιμές του πετρελαίου παραμένουν ασταθείς, ενώ η παγκόσμια οικονομία παρακολουθεί με ανησυχία τις εξελίξεις.

Τα Στενά του Ορμούζ μεταφέρουν περίπου το ένα πέμπτο της παγκόσμιας παραγωγής πετρελαίου. Η διακοπή ή ο περιορισμός της ναυσιπλοΐας στην περιοχή, έχει ήδη οδηγήσει σε αυξήσεις στις τιμές των καυσίμων και φόβους για νέα οικονομική ύφεση.

Παρά την ένταση, χώρες όπως το Πακιστάν και το Κατάρ συνεχίζουν τις προσπάθειες διαμεσολάβησης, επιδιώκοντας μια συνολική συμφωνία που θα αποτρέψει νέα γενικευμένη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή.

Με πληροφορίες από Guardian