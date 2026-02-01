ΗΠΑ: Ελεύθεροι ο 5χρονος και ο πατέρας του που συνελήφθησαν από την ICE

Ο 5χρονος και ο πατέρας του, που συνελήφθησαν πριν από σχεδόν δυο εβδομάδες από πράκτορες της ομοσπονδίας μετανάστευσης (ICE) στη Μινεσότα, πρέπει να αφεθούν ελεύθεροι το αργότερο έως την ερχόμενη Τρίτη.

Σύμφωνα με το υπουργείο Εσωτερικής Ασφαλείας (DHS), το παιδί συνελήφθη κατά τη διάρκεια επιχείρησης που είχε στο στόχαστρο τον πατέρα του.

Η σύλληψη του αγοριού από τον Ισημερινό, του 5χρονου Liam Conejo Ramos, σε έφοδο στη Μινεάπολη, στη Μινεσότα, πυροδότησε αγανακτισμένες αντιδράσεις στις ΗΠΑ κι όχι μόνο, ειδικά αφού είδαν το φως της δημοσιότητας φωτογραφίες με εκείνο να είναι σκυθρωπό, φορώντας στο κεφάλι μπλε σκούφο από τον οποίο εξείχαν λευκά αυτιά λαγού και τσάντα στην πλάτη, με μαυροφορεμένο πράκτορα στο φόντο.

Η απόφαση του δικαστή για τον 5χρονο και τον πατέρα του που συνελήφθησαν από την ICE

Δικαστής στο Τέξας λοιπόν, αποφάσισε να αφεθούν ελεύθεροι, όπως μετέδωσε το CBS, σύμφωνα με έγγραφα που είδαν το φως της δημοσιότητας χθες Σάββατο.

Στην απόφασή του ο δικαστής χρησιμοποίησε ασυνήθιστα σκληρή γλώσσα: «Η υπόθεση αυτή έχει τη γένεσή της στη λαθεμένη από τη σύλληψή της κι εφαρμοζόμενη με τρόπο που δείχνει ανικανότητα, επιδίωξη της κυβέρνησης να επιτυγχάνονται ημερήσιες ποσοστώσεις απελάσεων», ακόμη κι αν αυτό σημαίνει τον σωματικό ή ψυχικό «τραυματισμό παιδιών».

Οι προσφεύγοντες, συνέχισε ο δικαστής, «λένε πως, εξαιτίας του αρχαϊκού συστήματος μετανάστευσης των ΗΠΑ, ίσως επιστρέψουν στην πατρίδα τους, απελαύνοντας οι ίδιοι τους εαυτούς τους», όμως ακόμα κι έτσι, «αυτό θα έπρεπε να γίνει με πιο συντεταγμένη κι ανθρώπινη πολιτική από αυτή που εφαρμόζεται επί του παρόντος».

Δικηγόρος που ανέλαβε να εκπροσωπήσει την οικογένεια αντέτεινε πως είχε υποβληθεί αίτηση για τη χορήγηση ασύλου στα μέλη της σε συνοριακή διέλευση τον Δεκέμβριο του 2024 και τα ειδικά δικαστήρια μετανάστευσης δεν έχουν αποφανθεί ακόμη, συνεπώς δεν υπήρχε εντολή απέλασης σε ισχύ.