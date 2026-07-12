ΗΠΑ: Έκθεση της Βιβλιοθήκης του Κογκρέσου παρουσιάζει σπάνιο προσχέδιο της Διακήρυξης της Ανεξαρτησίας

Οι επισκέπτες της Βιβλιοθήκης του Κογκρέσου μπορούν να δουν ένα πρωτότυπο προσχέδιο της Διακήρυξης της Ανεξαρτησίας των ΗΠΑ, που συνέταξε ο Πρόεδρος Τόμας Τζέφερσον.

Παρουσιάζεται πλέον σε μια νέα έκθεση με τίτλο «Η υπόσχεση της Διακήρυξης», η οποία εγκαινιάστηκε αυτόν τον μήνα με αφορμή την 250ή επέτειο της Αμερικής και θα διαρκέσει έως τον Ιούλιο του 2027.

Οι αλλαγές στο σπάνιο προσχέδιο της Διακήρυξης της Ανεξαρτησίας των ΗΠΑ

«Αυτό είναι το πλήρως ολοκληρωμένο προσχέδιο του Τζέφερσον», δήλωσε ο Ράιαν Ρεφτ, επικεφαλής επιμελητής της έκθεσης, στο CBS News. «Μπορείτε να δείτε πώς αλλάζουν λέξεις σε όλο το κείμενο και πώς ουσιαστικά μετατρέπουν το αρχικό προσχέδιο σε αυτό που γνωρίζουμε σήμερα».

Το έγγραφο περιέχει διορθώσεις όπως η χρήση της λέξης «πολίτες» αντί για «υπήκοοι».



«Απομακρύνονταν από τη μοναρχία και απομακρύνονταν από την ιδέα της συγγένειας μέσω της εθνικότητας, δημιουργώντας μια χώρα βασισμένη σε αυτή την κρίσιμη ιδέα που καθιερώθηκε στη Διακήρυξη, η οποία ήταν νέα και σύμφωνα με την οποία δεν ήμασταν υπήκοοι κανενός», εξήγησε ο Ρεφτ. «Ήμασταν υπήκοοι ο ένας του άλλου. Ήμασταν πολίτες».

Και υπήρξαν και άλλες αλλαγές, σύμφωνα με τον ιστορικό Κέβιν Μπάτερφιλντ, αναπληρωτή επικεφαλής του Τμήματος Χειρογράφων της Βιβλιοθήκης του Κογκρέσου.

Η φράση «όλοι οι άνθρωποι γεννιούνται ίσοι» χρειάστηκε χρόνο για να διαμορφωθεί.

«Η φράση "όλοι οι άνθρωποι δημιουργήθηκαν" πιθανότατα αφορούσε μόνο τους λευκούς άνδρες», είπε ο Ρεφτ. «Αγνοούσε τις γυναίκες και τους σκλάβους, τους ιθαγενείς Αμερικανούς και άλλους. Αλλά αυτό είναι το σπουδαίο με τη Διακήρυξη — ακόμη και στις αδυναμίες της υπάρχει δύναμη — η αίσθηση ότι η γλώσσα που δημιούργησε, η ζωή, η ελευθερία, η επιδίωξη της ευτυχίας, η συναίνεση του λαού, επέτρεψε σε εκείνους τους ανθρώπους που δεν θεωρούνταν ίσοι εκείνη την εποχή να κρίνουν οι ίδιοι τι ήταν η ισότητα».

Η έκθεση παρουσιάζει την εξέλιξη της χώρας μέσω άλλων εκθεμάτων και περιλαμβάνει επίσης μια «Διακήρυξη Δικαιωμάτων» που διάβασε η Σούζαν Μπ. Άντονι υπέρ του δικαιώματος ψήφου των γυναικών, καθώς και ομιλίες του Δρ. Μάρτιν Λούθερ Κινγκ Τζούνιορ και του Τζον Λιούις κατά τη διάρκεια του Κινήματος για τα Πολιτικά Δικαιώματα.

«Αυτές είναι στιγμές για να κοιτάξουμε πίσω και να δούμε πού βρισκόμαστε, και πού θα έπρεπε να βρισκόμαστε», είπε ο Ρεφτ.

Με πληροφορίες από CBS News