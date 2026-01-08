ΗΠΑ: Εγκρίθηκε ψήφισμα που περιορίζει την εξουσία του προέδρου Τραμπ για νέες επιθέσεις στη Βενεζουέλα

Η Γερουσία των ΗΠΑ ενέκρινε σήμερα ψήφισμα που θα απαγορεύει στον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ να αναλάβει περαιτέρω στρατιωτική δράση κατά της Βενεζουέλας χωρίς την έγκριση του Κογκρέσου, ανοίγοντας τον δρόμο για περαιτέρω εξέταση του θέματος στην 100μελή Βουλή.

Το ψήφισμα εγκρίθηκε με 52 ψήφους υπέρ και 47 κατά, καθώς πέντε Ρεπουμπλικάνοι συνάδελφοι του Τραμπ ψήφισαν υπέρ μαζί με όλους του Δημοκρατικούς.

Η ψηφοφορία πραγματοποιήθηκε λίγες ημέρες αφότου οι αμερικανικές δυνάμεις συνέλαβαν τον πρόεδρο της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο σε μια δραματική στρατιωτική επιδρομή στο Καράκας.

Δύο προηγούμενες προσπάθειες για την έγκριση παρόμοιων ψηφισμάτων μπλοκαρίστηκαν στη Γερουσία πέρυσι από τους Ρεπουμπλικάνους συναδέλφους του Τραμπ, καθώς η κυβέρνηση αύξησε τη στρατιωτική πίεση στη Βενεζουέλα με επιθέσεις σε σκάφη στη νότια Καραϊβική που ξεκίνησαν τον Σεπτέμβριο.

Μετά τη σύλληψη του Μαδούρο, ορισμένοι βουλευτές κατηγόρησαν την κυβέρνηση ότι παραπλάνησε το Κογκρέσο, συμπεριλαμβανομένων των Δημοκρατικών δημοσίως και ορισμένων Ρεπουμπλικάνων παρασκηνιακά.

Η σύλληψη του Μαδούρο και η ρητορική του Τραμπ έχουν επίσης προκαλέσει ανησυχίες ότι ενδέχεται να ξεκινήσει στρατιωτική δράση για την κατάληψη της Γροιλανδίας.

Με πληροφορίες από Reuters