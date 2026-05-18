ΗΠΑ: Έγγραφα δικαστηρίου αναφέρουν ότι ο Τραμπ σκοπεύει να αποσύρει την αγωγή κατά της Εφορίας

Οι δικηγόροι που εκπροσωπούν το υπουργείο Δικαιοσύνης και τον Ντόναλντ Τραμπ ενημέρωσαν έναν ομοσπονδιακό δικαστή τη Δευτέρα ότι ο πρόεδρος σκοπεύει να αποσύρει την αγωγή ύψους 10 δισεκατομμυρίων δολαρίων που έχει ασκήσει κατά της Εφορίας (IRS/Internal Revenue Service).

Το ABC News ανέφερε πρόσφατα ότι ο Τραμπ σχεδίαζε να αποσύρει την αγωγή σε αντάλλαγμα για τη δημιουργία της λεγόμενης «Επιτροπής Αλήθειας και Δικαιοσύνης», καθώς και ενός ταμείου αποζημίωσης ύψους 1,776 δισεκατομμυρίων δολαρίων για όσους ισχυρίζονται ότι στοχοποιήθηκαν άδικα υπό την κυβέρνηση του Τζο Μπάιντεν.

Η υπόθεση του Τραμπ και η σύσταση ταμείου αποζημίωσης συμμάχων του προέδρου

Οι δικηγόροι του υπουργείου Δικαιοσύνης πίστευαν ότι μπορούσαν να αγνοήσουν εντελώς τη σύγκρουση συμφερόντων στη συγκεκριμένη υπόθεση, υποστηρίζοντας ιδιωτικά ότι ο Τραμπ έχει τόσο το δικαίωμα να ασκήσει αγωγή ως ιδιώτης όσο και την εξουσία να διοικεί τον εκτελεστικό κλάδο ως πρόεδρος, σύμφωνα με πληροφορίες.

Υποστηρίζοντας μια αιώνια νομική αρχή γνωστή ως «κανόνας της αναγκαιότητας», οι δικηγόροι του υπουργείου Δικαιοσύνης ισχυρίστηκαν ότι δεν υπήρχε άλλη εναλλακτική λύση από το να επιτραπεί η συνέχιση της δίκης με τον Τραμπ να ενεργεί ως ενάγων, ενώ ταυτόχρονα ήταν άμεσα υπεύθυνος για τους εναγόμενους —την Εφορία (IRS) και το υπουργείο Οικονομικών—, σύμφωνα με πηγές.

Οι πηγές ανέφεραν ότι το σχέδιο αυτό τελικά εγκαταλείφθηκε υπέρ του ταμείου αποζημίωσης ύψους 1,776 δισεκατομμυρίων δολαρίων – με το ποσό αυτό να αποτελεί αναφορά στην ίδρυση της χώρας – καθώς η δικαστής που επιβλέπει την αγωγή του Τραμπ κατά της Εφορίας άρχισε να θέτει ζητήματα σχετικά με το γεγονός ότι ο Τραμπ μηνύει την ίδια την κυβέρνηση που ηγείται.

Σε διάταξη που εξέδωσε τον περασμένο μήνα, η ομοσπονδιακή δικαστής Καθίν Ουίλιαμς διέταξε τους δικηγόρους του Τραμπ στην υπόθεση και το υπουργείο Δικαιοσύνης να υποβάλουν έγγραφα στο δικαστήριο μέχρι την επόμενη εβδομάδα, προκειμένου να αιτιολογήσουν εάν οι δύο πλευρές της υπόθεσης ήταν επαρκώς αντίθετες ώστε να προχωρήσει η διαδικασία.

Οι όροι της προτεινόμενης συμφωνίας αποζημίωσης ενδέχεται να αλλάξουν πριν από την οριστικοποίηση της συμφωνίας, ανέφεραν πηγές.

Η δικαστής Γουίλιαμς όρισε επίσης μια ομάδα διακεκριμένων δικηγόρων —συμπεριλαμβανομένου ενός πρώην γενικού εισαγγελέα καθώς και ενός ομοσπονδιακού δικαστή— για να εξετάσουν την υπόθεση.

Σε έγγραφο που κατατέθηκε στο δικαστήριο αυτή την εβδομάδα, οι δικηγόροι επισήμαναν σοβαρά προβλήματα σχετικά με την αγωγή, υποστηρίζοντας ότι ο Τραμπ ασκεί «εξαιρετικό» έλεγχο επί των εναγομένων στην υπόθεση και ότι «οι περιστάσεις δημιουργούν την υποψία ότι οι εναγόμενοι και οι δικηγόροι τους ενδέχεται να ενεργούν κατόπιν οδηγιών του προέδρου».

Με πληροφορίες από ABC News