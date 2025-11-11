ΗΠΑ: Έφτασε στην Καραϊβική το αεροπλανοφόρο «Gerald R. Ford» - Ανησυχία στη Βενεζουέλα

Το αεροπλανοφόρο «Gerald R. Ford» βρίσκεται στην περιοχή της Λατινικής Αμερικής, όπως δήλωσαν αξιωματούχοι των ΗΠΑ, σε μια δραματική κλιμάκωση της στρατιωτικής παρουσίας που έχει εντείνει τις εντάσεις με τη Βενεζουέλα.

Ο Ντόναλντ Τραμπ είχε διατάξει την ανάπτυξη του «Ford» τον περασμένο μήνα, προσθέτοντάς το στις οκτώ πολεμικές φρεγάτες, ένα πυρηνοκίνητο υποβρύχιο και στα μαχητικά F-35 που βρίσκονται ήδη στην Καραϊβική.

Το «Gerald R. Ford», το οποίο τέθηκε σε υπηρεσία το 2017, είναι το νεότερο αεροπλανοφόρο των Ηνωμένων Πολιτειών και το μεγαλύτερο στον κόσμο, με πάνω από 5.000 ναύτες στο πλήρωμά του.

Το Πεντάγωνο επιβεβαίωσε την άφιξή του - η οποία αποκαλύφθηκε αρχικά από το Reuters - δηλώνοντας πως η αποστολή του θα συμβάλει στο να «διαταραχθεί η διακίνηση ναρκωτικών και να αποδυναμωθούν και να διαλυθούν οι διεθνείς εγκληματικές οργανώσεις».

Ο πρόεδρος της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο έχει επανειλημμένα ισχυριστεί ότι η στρατιωτική ενίσχυση των ΗΠΑ αποσκοπεί στο να τον εκδιώξει από την εξουσία.

Η Ουάσιγκτον, τον Αύγουστο, διπλασίασε την αμοιβή για πληροφορίες που θα οδηγούσαν στη σύλληψη του Μαδούρο, ανεβάζοντάς την στα 50 εκατομμύρια δολάρια, κατηγορώντας τον για διασυνδέσεις με καρτέλ ναρκωτικών και εγκληματικές οργανώσεις - κατηγορίες που ο Μαδούρο αρνείται.

Ο αμερικανικός στρατός έχει πραγματοποιήσει τουλάχιστον 19 επιθέσεις μέχρι στιγμής εναντίον ύποπτων σκαφών μεταφοράς ναρκωτικών στην Καραϊβική και στα ανοιχτά των ακτών του Ειρηνικού στη Λατινική Αμερική, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν τουλάχιστον 76 άτομα.

Όταν οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν για πρώτη φορά την ανάπτυξη του «Ford», ο Μαδούρο είχε προειδοποιήσει ότι «αν οι ΗΠΑ επέμβουν ποτέ στη χώρα, εκατομμύρια άνδρες και γυναίκες με όπλα θα ξεχυθούν σε όλη τη Βενεζουέλα».

Η κυβέρνηση της Βενεζουέλας, σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το Reuters και έγγραφα που έχουν διαρρεύσει, προετοιμάζει την ανάπτυξη όπλων - μεταξύ των οποίων και παλαιός ρωσικός εξοπλισμός - και σχεδιάζει να οργανώσει αντίσταση τύπου ανταρτοπόλεμου ή να προκαλέσει χάος σε περίπτωση αμερικανικής αεροπορικής ή χερσαίας επίθεσης.

Οι εντάσεις μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Κολομβίας, γειτονικής χώρας της Βενεζουέλας, έχουν επίσης κλιμακωθεί τις τελευταίες εβδομάδες, καθώς ο Τραμπ και ο πρόεδρος της Κολομβίας Γκουστάβο Πέτρο έχουν ανταλλάξει σκληρές δηλώσεις.

Ο Τραμπ έχει αποκαλέσει τον Πέτρο «ηγέτη των παράνομων ναρκωτικών» και έχει επιβάλει κυρώσεις εναντίον του, ενώ ο αριστερός Κολομβιανός πρόεδρος κατηγόρησε τις ΗΠΑ για “δολοφονίες” λόγω των επιθέσεων που πραγματοποιούν.

Με πληροφορίες από Reuters