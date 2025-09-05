ΗΠΑ: Έφοδος της ICE σε εργοστάσιο της Hyundai - Τουλάχιστον 450 συλλήψεις

Οι αμερικανικές αρχές μετανάστευσης συνέλαβαν τουλάχιστον 450 άτομα σε μεγάλη επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή σε εργοστάσιο της Hyundai στην πόλη Έλαμπελ της Τζόρτζια.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας (DHS), η έφοδος έγινε «στο πλαίσιο εν εξελίξει ποινικής έρευνας για παράνομες πρακτικές απασχόλησης και άλλες σοβαρές ομοσπονδιακές παραβάσεις». Ο εκπρόσωπος Τύπου του DHS πρόσθεσε: «Η επιχείρηση αυτή δείχνει τη δέσμευσή μας να προστατεύουμε τις θέσεις εργασίας για τους κατοίκους της Τζόρτζια, να διασφαλίζουμε ίσους όρους ανταγωνισμού για τις επιχειρήσεις που τηρούν τον νόμο, να προασπίζουμε την ακεραιότητα της οικονομίας και να προστατεύουμε τους εργαζόμενους από εκμετάλλευση».

Η Hyundai επιβεβαίωσε το περιστατικό, λέγοντας ότι «παρακολουθεί στενά την κατάσταση και εργάζεται για να κατανοήσει τις ακριβείς συνθήκες». Σε διευκρίνιση πρόσθεσε: «Μέχρι στιγμής, η ενημέρωσή μας είναι ότι κανένας από τους συλληφθέντες δεν απασχολείται άμεσα από τη Hyundai Motor Company».

Η υπόθεση προκάλεσε και διπλωματική αντίδραση. Το υπουργείο Εξωτερικών της Νότιας Κορέας εξέφρασε «ανησυχία και λύπη» προς τις ΗΠΑ για την έφοδο σε εργοστάσιο μπαταριών Hyundai–LG, ζητώντας «ειδική μέριμνα ώστε να μην παραβιαστούν τα δικαιώματα και τα συμφέροντα των πολιτών μας». Εκπρόσωπος τόνισε ότι «οι οικονομικές δραστηριότητες των εταιρειών μας που επενδύουν στις ΗΠΑ και τα δικαιώματα των πολιτών μας δεν πρέπει να παραβιάζονται άδικα». Στο εργοστάσιο έσπευσαν προξενικοί αξιωματούχοι, ενώ οι τοπικές διπλωματικές αποστολές συγκρότησαν ομάδα διαχείρισης για την υπόθεση.

«Η έρευνα επικεντρώνεται στη διασφάλιση της λογοδοσίας για όσους παραβιάζουν τον νόμο και στην υπεράσπιση του κράτους δικαίου», σημείωσε ο εκπρόσωπος του DHS. Όπως έγινε γνωστό, οι ομοσπονδιακές αρχές προγραμματίζουν συνέντευξη Τύπου για να δώσουν περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το ποινικό ένταλμα έρευνας και τις ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν για την καταπολέμηση παράνομων πρακτικών απασχόλησης στην Τζόρτζια.

Με πληροφορίες από ABC