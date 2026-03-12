ΗΠΑ: Δύο τραυματίες από πυροβολισμούς σε πανεπιστήμιο - Νεκρός ο δράστης

Δύο άτομα τραυματίστηκαν και ένας ένοπλος σκοτώθηκε μετά από πυροβολισμούς στο Πανεπιστήμιο Old Dominion στο Νόρφολκ της Βιρτζίνια των ΗΠΑ, την Πέμπτη, σύμφωνα με ανακοίνωση του πανεπιστημίου.

Ο ένοπλος άνοιξε πυρ στο Constant Hall, ένα ακαδημαϊκό κτίριο, γύρω στις 10:49 π.μ., σύμφωνα με την ανακοίνωση του πανεπιστημίου.

Τα τραυματισμένα θύματα μεταφέρθηκαν σε τοπικό νοσοκομείο, ανέφερε το πανεπιστήμιο.

Το πανεπιστήμιο δεν έδωσε πληροφορίες για το πώς πέθανε ο ένοπλος δράστης, αλλά σύμφωνα με πληροφορίες εξουδετερώθηκε από την αστυνομία.

Τα μαθήματα ακυρώθηκαν για το υπόλοιπο της ημέρας, ανακοίνωσε το πανεπιστήμιο.

Με πληροφορίες από ABC News