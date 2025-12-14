ΗΠΑ: Δύο νεκροί και εννέα τραυματίες από πυροβολισμούς σε πανεπιστημιούπολη στο Ρόουντ Άιλαντ

Δύο φοιτητές σκοτώθηκαν και άλλοι εννέα τραυματίστηκαν σοβαρά, από επεισόδιο με πυροβολισμούς στο πανεπιστήμιο Μπράουν του Ρόουντ Άιλαντ.

Σύμφωνα με μαρτυρίες ο δράστης που ενδέχεται να είναι γύρω στα 30, φέρεται να φορούσε μάσκα παραλλαγής, ενώ η πρόεδρος του πανεπιστημίου επιβεβαίωσε ότι οι 10 φοιτητές δέχθηκαν πυρά, συμπεριλαμβανομένων των δύο που σκοτώθηκαν.

Άμεσα σήμανε συναγερμός στις αμερικανικές αρχές και αστυνομικές δυνάμεις εξαπλώθηκαν σε όλη την πανεπιστημιούπολη αποκλείοντας και τη γύρω περιοχή, ξεκινώντας έρευνες σε σπίτια, κτίρια και αυλές για τον εντοπισμό του.

Μέχρι τώρα είναι σε εξέλιξη ανθρωποκυνηγητό προκειμένου να συλληφθεί. Ο υπαρχηγός της αστυνομίας δήλωσε ότι ο ύποπτος είναι «άνδρας ντυμένος στα μαύρα». Πιστεύεται ότι εξήλθε από το πανεπιστημιακό κτίριο Barus and Holley, όπου σημειώθηκαν οι πυροβολισμοί, στην οδό Hope.

Ο δήμαρχος του Πρόβιντενς του Ρόουντ Άιλαντ, δήλωσε στο CNN ότι οι πόρτες του κτιρίου μηχανικών και φυσικής ήταν ξεκλείδωτες, καθώς εκεί διεξάγονταν πολλές τελικές εξετάσεις. «Με βάση όσα ακούσαμε από τους αξιωματούχους του Μπράουν, οποιοσδήποτε θα μπορούσε να είχε πρόσβαση στο κτίριο εκείνη τη στιγμή», είπε καθώς ήταν η δεύτερη ημέρα των εξετάσεων για το χειμερινό εξάμηνο.

Το πανεπιστήμιο Brown βρίσκεται στο College Hill στο Πρόβιντενς, την πρωτεύουσα του Ρόουντ Άιλαντ και διαθέτει εκατοντάδες κτίρια, μεταξύ των οποίων αμφιθέατρα, εργαστήρια και φοιτητικές εστίες.

Συγκεκριμένα, περιλαμβάνει 117 εργαστήρια, 150 γραφεία, 15 αίθουσες διδασκαλίας και 29 ερευνητικά εργαστήρια.

Παράλληλα, αξίζει να σημειωθεί ότι η αναζήτηση του υπόπτου δυσχεράνθηκε εν μέρει, επειδή το κέντρο του Πρόβιντενς ήταν γεμάτο από χιλιάδες ανθρώπους που παρακολουθούσαν συναυλίες και ψώνιζαν στις χριστουγεννιάτικες αγορές, σύμφωνα με τα τοπικά μέσα.

Ομοσπονδιακές αρχές επιβολής του νόμου και αστυνομικές δυνάμεις από γειτονικές πόλεις και κωμοπόλεις συνέδραμαν στην έρευνα, ενώ, σύμφωνα με τοπικά δημοσιεύματα, χώροι σε όλη την πόλη ενίσχυσαν τα μέτρα ασφαλείας.

Με πληροφορίες από Guardian