ΗΠΑ: Δικαστής είχε επανειλημμένες σεξουαλικές επαφές με αστυνομικό στο δικαστικό μέγαρο

Ομοσπονδιακή δικαστής στις ΗΠΑ είχε επανειλημμένες σεξουαλικές επαφές με ένστολο αστυνομικό μέσα στο γραφείο της στο δικαστήριο και στη συνέχεια είπε ψέματα όταν κλήθηκε να απαντήσει στις καταγγελίες, σύμφωνα με πειθαρχική έρευνα.

Η Έλεανορ Ρος, δικαστής στο Ομοσπονδιακό Δικαστήριο της Βόρειας Τζόρτζια, τιμωρήθηκε πειθαρχικά και υποχρεώθηκε να απολογηθεί σε πρώην συνεργάτες της, ενώ βρίσκεται πλέον αντιμέτωπη και με προσπάθειες παραπομπής της από μέλη του Κογκρέσου.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε όταν πρώην δικαστική βοηθός κατήγγειλε ότι η Ρος είχε σεξουαλικές επαφές με υψηλόβαθμο αστυνομικό μέσα στο γραφείο της κατά τη διάρκεια του ωραρίου εργασίας, ενώ μέλη του προσωπικού βρίσκονταν σε κοντινή απόσταση.

Όταν κλήθηκε να απαντήσει στις καταγγελίες, η δικαστής τις αρνήθηκε και άφησε να εννοηθεί ότι η πρώην συνεργάτιδά της ίσως τις είχε επινοήσει από δυσαρέσκεια. Ωστόσο, η έρευνα κατέληξε ότι οι βασικοί ισχυρισμοί ήταν βάσιμοι.

Σύμφωνα με το πόρισμα, αρχεία εισόδου και βιντεοληπτικό υλικό έδειξαν ότι ο αστυνομικός επισκεπτόταν συχνά το γραφείο της δικαστού, ενώ αρκετοί πρώην συνεργάτες της κατέθεσαν ότι τον είχαν δει να μπαίνει επανειλημμένα στους χώρους της. Τρεις εξ αυτών ανέφεραν επίσης ότι είχαν ακούσει ήχους που πίστευαν ότι προέρχονταν από σεξουαλική δραστηριότητα μέσα στο γραφείο.

Η Ρος παραδέχθηκε τελικά ότι διατηρούσε εξωσυζυγική σχέση με τον αστυνομικό και σε επιστολή που εξασφάλισε το Associated Press ζήτησε συγγνώμη από την πρώην βοηθό που είχε καταγγείλει το περιστατικό.

«Οι πράξεις μου ήταν ξεκάθαρα λάθος και δεν υπάρχει καμία δικαιολογία», έγραψε. Σε άλλο σημείο της επιστολής αναγνώρισε ότι κατηγόρησε άδικα τη συνεργάτιδά της και της ζήτησε συγγνώμη για την ψευδή, όπως τη χαρακτήρισε, κατηγορία εναντίον της.

Η πειθαρχική διαδικασία κατέληξε σε ιδιωτική επίπληξη της δικαστού. Παράλληλα, συμφώνησε να μην διεκδικήσει μελλοντικά τη θέση της προέδρου του δικαστηρίου και να αποστείλει επιστολές συγγνώμης σε έξι πρώην συνεργάτες της.

Η Ρος διορίστηκε στο ομοσπονδιακό δικαστήριο το 2014 από τον τότε πρόεδρο Μπαράκ Ομπάμα. Αν και οι ομοσπονδιακοί δικαστές στις ΗΠΑ έχουν ισόβια θητεία και μπορούν να απομακρυνθούν μόνο μέσω παραπομπής από το Κογκρέσο, δύο βουλευτές από την Τζόρτζια κατέθεσαν αυτή την εβδομάδα ξεχωριστές προτάσεις για την απομάκρυνσή της.

Με πληροφορίες από Associated Press