ΗΠΑ: Δικαστής έδωσε το «πράσινο φως» στον Τραμπ να διοργανώσει αγώνες UFC στον Λευκό Οίκο

Ένας ομοσπονδιακός δικαστής αρνήθηκε την Παρασκευή να εμποδίσει τον Λευκό Οίκο να διοργανώσει μια διοργάνωση UFC αυτό το Σαββατοκύριακο σε έναν πολυτελή αγωνιστικό χώρο που έχει ήδη κατασκευαστεί στον Νότιο Κήπο, με αφορμή τον εορτασμό της 250ης επετείου της χώρας — την ημέρα των 80ων γενεθλίων του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Η απόφαση του ομοσπονδιακού δικαστή Αμίτ Μεχτά επιτρέπει στους διοργανωτές να χρησιμοποιήσουν τον κήπο του Λευκού Οίκου ως χώρο διεξαγωγής της προγραμματισμένης για την Κυριακή διοργάνωσης μικτών πολεμικών τεχνών UFC.

Ο Μεχτά κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι ενάγοντες πιθανότατα δεν έχουν νομική βάση για να αμφισβητήσουν την εκδήλωση και δεν κατάφεραν να αποδείξουν ότι θα σημειωθεί ανεπανόρθωτη ζημιά αν η εκδήλωση προχωρήσει όπως έχει προγραμματιστεί. Ο δικαστής ανέφερε επίσης την «αδικαιολόγητη καθυστέρηση» των ενάγοντων να προσφύγουν στη δικαιοσύνη για να αμφισβητήσουν μια εκδήλωση που βρίσκεται σε προετοιμασία εδώ και μήνες.

«Στο πλαίσιο μιας αίτησης έκτακτης ανάγκης — και σε συνδυασμό με το γεγονός ότι η ημερομηνία του αγώνα UFC ήταν γνωστή εδώ και καιρό — είναι δίκαιο να πούμε ότι οι ενάγοντες καθυστέρησαν αδικαιολόγητα την άσκηση της αγωγής, υπονομεύοντας τους ισχυρισμούς τους για ανεπανόρθωτη ζημία», έγραψε ο Μεχτά.

Η υπόθεση ενάντια στην πραγματοποίηση αγώνων στον Λευκό Οίκο

Δικηγόροι της μη κερδοσκοπικής οργάνωσης Public Integrity Project άσκησαν αγωγή για να αμφισβητήσουν την εκδήλωση «UFC Freedom 250» του Τραμπ εκ μέρους ενός ακτιβιστή και ενός βετεράνου του πολέμου του Βιετνάμ. Οι δύο ενάγοντες ζήτησαν επίσης από το δικαστήριο να εμποδίσει τους διοργανωτές να κατασκευάσουν οτιδήποτε για την εκδήλωση στους χώρους του Λευκού Οίκου, συμπεριλαμβανομένης μιας τεράστιας μεταλλικής κατασκευής που ονομάζεται The Claw.

Οι φερόμενες «αισθητικές βλάβες» των ενάγοντων, όπως σημείωσε ο δικαστής, είναι προσωρινές, δεδομένου ότι το «The Claw» θα αποσυναρμολογηθεί από τη Δευτέρα το πρωί και ο εξοπλισμός της σκηνής στο Μνημείο του Λίνκολν πρέπει να απομακρυνθεί πριν από τότε. «Οι σκέψεις του προέδρου σχετικά με τη μονιμότητα του «The Claw» δεν αλλάζουν την κατάσταση, ενόψει της σαφούς δήλωσης ενός αξιωματούχου του Λευκού Οίκου», έγραψε ο δικαστής.

The UFC was testing the lighting for The Claw on the White House lawn last night 👀🔥 pic.twitter.com/KagzBuzehW — Championship Rounds (@ChampRDS) June 8, 2026

Ο Λευκός Οίκος χαρακτήρισε την αγωγή ως μια αβάσιμη προσπάθεια να εμποδιστεί ο Τραμπ να διοργανώσει μια εκδήλωση που δεν διαφέρει από πολλές άλλες που διοργανώνονται συνήθως σε δημόσιους χώρους στην πρωτεύουσα της χώρας.

Η κυβέρνηση Τραμπ δεν μπορεί να εκδώσει άδειες για αθλητικές εκδηλώσεις στο Νότιο Κήπο ή στο Μνημείο του Λίνκολν, όπου οι μαχητές του UFC σχεδίαζαν να πραγματοποιήσουν συνέντευξη Τύπου μπροστά στους οπαδούς τους την Παρασκευή, σύμφωνα με τους δικηγόρους των εναγόντων. Σημείωσαν ότι η εκδήλωση είναι μια ιδιωτικά οργανωμένη, κερδοσκοπική επιχειρηματική πρωτοβουλία, με πακέτα VIP που κοστίζουν εκατομμύρια δολάρια.

«Η κυβέρνηση του Προέδρου παρέχει στο UFC μια εξαιρετική επιχειρηματική ευκαιρία που δεν μπορεί να παραχωρήσει νόμιμα, και σε αντάλλαγμα το UFC διοργανώνει μια εκδήλωση στην οποία η ηγεσία, οι μαχητές, οι διαφημιστές και διάφορες διασημότητες θα αποτίσουν φόρο τιμής στον πρόεδρο για τα γενέθλιά του», έγραψαν οι δικηγόροι των εναγόντων.

After months of build up and weeks spent transforming the White House's South lawn into a mixed martial arts venue, UFC Freedom 250 is nearly here.



As part of the celebration of the United States' 250th birthday, President Donald Trump and UFC CEO Dana White have worked together… pic.twitter.com/K6uOxOr8ch — USA TODAY (@USATODAY) June 12, 2026

Η Υπηρεσία Εθνικών Πάρκων και το υπουργείο Εσωτερικών κατονομάζονται ως εναγόμενοι στην αγωγή.

Το 2019, κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας του, ο Τραμπ έγινε ο πρώτος εν ενεργεία πρόεδρος που παρακολούθησε αγώνα του UFC. Ο Τραμπ, μέλος του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος, είναι φίλος του προέδρου και διευθύνοντος συμβούλου του UFC, Ντάνα Γουάιτ.

Με πληροφορίες από Associated Press