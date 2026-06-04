ΗΠΑ: Δικαστήριο επιτρέπει την παραμονή των τρανς στρατιωτικών στις Ένοπλες Δυνάμεις

Νέα απόφαση ομοσπονδιακού εφετείου των ΗΠΑ προκάλεσε σημαντικό πλήγμα στην πολιτική της κυβέρνησης Τραμπ για τα τρανς άτομα στις αμερικάνικες Ένοπλες Δυνάμεις

Το ομοσπονδιακό εφετείο στις ΗΠΑ έκρινε ότι τα τρανς άτομα, που υπηρετούν ήδη στις Ένοπλες Δυνάμεις, μπορούν να παραμείνουν στις θέσεις τους. Ωστόσο, επιτρέπει στις στρατιωτικές αρχές να συνεχίσουν να μπλοκάρουν την κατάταξη νέων τρανς ατόμων στον αμερικανικό στρατό.

Η απόφαση εκδόθηκε από τριμελές δικαστικό σώμα του Εφετείου της Ουάσιγκτον και θεωρείται πιθανό να αποτελέσει αντικείμενο νέας δικαστικής διαμάχης, καθώς η κυβέρνηση αναμένεται να προσφύγει εκ νέου δικαστικώς. Νομικοί εκτιμούν ότι η υπόθεση ενδέχεται τελικά να φτάσει έως το Ανώτατο Δικαστήριο των Ηνωμένων Πολιτειών.

Transgender troops can stay in US military as Trump's ban found to be illegal ➡️ https://t.co/U7TOCavKJP



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ΗΠΑ: Η απόφαση του δικαστηρίου για τα τρανς άτομα

Το δικαστήριο στις ΗΠΑ ανέστειλε προσωρινά την άμεση εφαρμογή της απόφασης, δίνοντας χρόνο στην κυβέρνηση να ζητήσει επανεξέταση από το πλήρες σώμα των εφετών.

Παρ' όλα αυτά, το σκεπτικό της απόφασης αποτελεί σαφή αμφισβήτηση της πολιτικής που εφάρμοσε ο υπουργός Άμυνας, Πιτ Χέγκσεθ, μετά το προεδρικό διάταγμα που υπέγραψε ο Ντόναλντ Τραμπ τον Ιανουάριο του 2025 και προέβλεπε την απομάκρυνση εκατοντάδων τρανς στρατιωτικών από τις αμερικανικές Ένοπλες Δυνάμεις.

Στην απόφαση της πλειοψηφίας, ο εφέτης Ρόμπερτ Γουίλκινς χαρακτηρίζει την απαγόρευση ως «παράνομη», υποστηρίζοντας ότι είναι «αυθαίρετη και βασισμένη σε εχθρική προκατάληψη».

Η απόφαση διατηρεί σε μεγάλο βαθμό την προσωρινή δικαστική προστασία που είχε χορηγήσει τον Μάρτιο του 2025 η ομοσπονδιακή δικαστής Άνα Ρέγιες σε έξι εν ενεργεία τρανς στρατιωτικούς, οι οποίοι προσέφυγαν στη Δικαιοσύνη κατά της κυβέρνησης.

Τότε η Ρέγιες είχε δηλώσει ότι η υπόθεση θα προκαλούσε έντονες πολιτικές και κοινωνικές αντιδράσεις, τονίζοντας ωστόσο ότι όλοι όσοι υπηρετούν τη χώρα τους αξίζουν σεβασμό και αναγνώριση. Ο Πιτ Χέγκσεθ αντέδρασε μέσω ανάρτησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αφήνοντας σαφώς να εννοηθεί ότι η κυβέρνηση θα συνεχίσει τη δικαστική μάχη.

«Τα λέμε στο Ανώτατο Δικαστήριο», έγραψε χαρακτηριστικά.

Pentagon policy illegally banned transgender troops from military service, appeals court panel rules https://t.co/rG1518asjd pic.twitter.com/8HQVryNSZL — The Independent (@Independent) June 1, 2026

Η πολιτική της κυβέρνησης Τραμπ για τα τρανς άτομα στις Ένοπλες Δυνάμεις

Το προεδρικό διάταγμα του Ντόναλντ Τραμπ υποστήριζε ότι η ταυτότητα φύλου των τρανς στρατιωτικών έρχεται σε σύγκρουση με τις απαιτήσεις ενός «έντιμου, ειλικρινούς και πειθαρχημένου τρόπου ζωής» που απαιτεί η στρατιωτική υπηρεσία.

Η κυβέρνηση υποστήριζε επίσης ότι η παρουσία τρανς ατόμων στις Ένοπλες Δυνάμεις επηρεάζει αρνητικά την επιχειρησιακή ετοιμότητα του στρατού.

Σε συνέχεια του διατάγματος, το Πεντάγωνο υιοθέτησε πολιτική που θεωρούσε κατ' αρχήν μη επιλέξιμα για στρατιωτική υπηρεσία άτομα με «δυσφορία φύλου», μια ιατρική κατάσταση που σχετίζεται με την έντονη ψυχολογική δυσφορία λόγω ασυμφωνίας ανάμεσα στην ταυτότητα φύλου και το βιολογικό φύλο.

Το εφετείο περιόρισε την ισχύ της προστασίας μόνο στους περίπου 1.000 στρατιωτικούς που υπηρετούν ήδη και έχουν δηλώσει ανοιχτά ότι είναι τρανς.

Η απόφαση δεν επεκτείνεται σε όσους επιθυμούν να καταταγούν στο μέλλον: «Η κυβέρνηση δεν παρουσίασε κανένα πραγματικό στοιχείο που να δικαιολογεί αυτούς τους υποτιμητικούς χαρακτηρισμούς απέναντι σε Αμερικανούς πολίτες», έγραψε ο Γουίλκινς, προσθέτοντας ότι η πολιτική φαίνεται να βασίζεται απλώς στην επιθυμία να πληγεί μια πολιτικά μη δημοφιλής ομάδα πολιτών.

Αντίθετη άποψη εξέφρασε ο δικαστής Τζάστιν Γουόκερ, ο οποίος μειοψήφησε. Σύμφωνα με τον ίδιο, τα δικαστήρια δεν διαθέτουν ούτε την εξουσία ούτε την απαραίτητη τεχνογνωσία για να αποφασίζουν ποιοι μπορούν να υπηρετούν στις Ένοπλες Δυνάμεις.

Όπως υποστήριξε, τέτοιου είδους αποφάσεις ανήκουν αποκλειστικά στην εκτελεστική και τη νομοθετική εξουσία.

Μέχρι στιγμής ούτε ο Λευκός Οίκος ούτε το αμερικανικό υπουργείο Άμυνας έχουν προχωρήσει σε επίσημη ανακοίνωση για την απόφαση του δικαστηρίου.

Με πληροφορίες από Guardian

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