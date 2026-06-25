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ΗΠΑ: Δικαστίνες του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου μηνύουν τον Τραμπ - Ο λόγος

Στις δικαστίνες είχαν επιβληθεί κυρώσεις

The LiFO team
The LiFO team
ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΡΑΜΠ ΜΗΝΥΣΗ ΔΙΚΑΣΤΙΝΕΣ Facebook Twitter
Φωτ.: ΕΡΑ
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Τρεις δικαστίνες του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου κατέθεσαν την Τετάρτη μήνυση κατά του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, και άλλων αξιωματούχων.

Εναντίον τους η κυβέρνηση Τραμπ είχε επιβάλει κυρώσεις, με τις δικαστίνες να υποστηρίζουν ότι τα μέτρα ήταν παράνομα.

Δικαστίνες μηνύουν τον Τραμπ

Στη μήνυση που κατατέθηκε στη Νέα Υόρκη, οι δικαστίνες Κίμπερλι Πρόουστ από τον Καναδά, Σολομί Μπαλούνγκι Μπόσα από την Ουγκάντα και Ρεν Αντελαΐντ Σοφί Αλαμπινί‑Γκανσού από το Μπενίν υποστηρίζουν ότι οι κυρώσεις είχαν στόχο την «άσκηση εξωδικαστικών πιέσεων».

Η κυβέρνηση Τραμπ είχε επιβάλει κυρώσεις σε αρκετούς δικαστές του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου, συμπεριλαμβανομένου και του εισαγγελέα.

Οι κυρώσεις απαγορεύουν στις δικαστίνες την είσοδο στις Ηνωμένες Πολιτείες και «παγώνουν» οποιεσδήποτε οικονομικές ή ακίνητες συναλλαγές τους εντός της αμερικανικής επικράτειας.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ

Διεθνή

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