ΗΠΑ: Διαρροή αμμωνίας έστειλε δεκάδες ανθρώπους στο νοσοκομείο

Δεκάδες κάτοικοι του Weatherford στην Οκλαχόμα μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία το βράδυ της Τετάρτης, μετά τη διαρροή αμμωνίας που έκανε την ατμόσφαιρα επικίνδυνη σε τμήματα της πόλης, ανακοίνωσαν οι αρχές.

Η διαρροή προήλθε από βυτιοφόρο που ήταν σταθμευμένο πίσω από ξενοδοχείο Holiday Inn. Ο αρχηγός της τοπικής αστυνομίας, Άντζελο Ορέφις, δήλωσε ότι τα αίτια δεν έχουν ακόμη αποσαφηνιστεί και ότι το περιστατικό αντιμετωπίζεται ως ατύχημα.

Το Weatherford, περίπου 110 χιλιόμετρα δυτικά της Οκλαχόμα Σίτι, έχει πληθυσμό λίγο πάνω από 12.000 κατοίκους.

Σύμφωνα με τον Ορέφις, τουλάχιστον 30 άνθρωποι χρειάστηκαν νοσηλεία, ανάμεσά τους τέσσερις με απειλητικές για τη ζωή τους αναπνευστικές κακώσεις που διακομίστηκαν αεροπορικώς σε νοσοκομεία της Οκλαχόμα Σίτι.

Η έκθεση σε υψηλές συγκεντρώσεις αμμωνίας μπορεί να προκαλέσει εγκαύματα, βήχα και σοβαρούς ερεθισμούς σε μάτια, δέρμα και αναπνευστικό σύστημα, σύμφωνα με τα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων των ΗΠΑ. Σε ακόμη υψηλότερα επίπεδα, ενδέχεται να προκαλέσει πνευμονικό οίδημα και θάνατο.

Εκκενώσεις και οδηγίες παραμονής στα σπίτια

Η διαρροή εντοπίστηκε λίγο μετά τις 10 μ.μ., και οι αρχές ζήτησαν από κατοίκους σε συγκεκριμένες περιοχές να παραμείνουν στα σπίτια τους. Η οδηγία ήρθη το πρωί της Πέμπτης.

Ο υπεύθυνος πολιτικής προστασίας της πόλης, Μάικ Κάρλιν, ανέφερε στον τοπικό σταθμό KFOR ότι 500 έως 600 κάτοικοι εγκατέλειψαν τα σπίτια τους. Εκκενώθηκαν επίσης αρκετοί οίκοι ευγηρίας. Επιχειρήσεις στην πληγείσα ζώνη χρειάστηκε να ελεγχθούν από την πυροσβεστική πριν επαναλειτουργήσουν.

Ο Ορέφις είπε ότι ο καθαρισμός θα διαρκέσει αρκετές ημέρες. «Έχουμε αραιώσει μεγάλο μέρος του υλικού», δήλωσε, προσθέτοντας ότι η πόλη συνεργάζεται με την Υπηρεσία Προστασίας Περιβάλλοντος (EPA) για την ασφαλή απομάκρυνση της χημικής ουσίας.

Κλειστά σχολεία και πανεπιστήμιο

Όλα τα δημόσια σχολεία του Weatherford παρέμειναν κλειστά την Πέμπτη, όπως και το τοπικό κάμπους του Southwestern Oklahoma State University.

Αρχικά, το πανεπιστήμιο συνέστησε στους φοιτητές που διαμένουν στις εστίες να μείνουν σε εσωτερικούς χώρους με κλειστά παράθυρα λόγω των αναθυμιάσεων. Η οδηγία ανακλήθηκε λίγες ώρες αργότερα, με το ίδρυμα να ανακοινώνει ότι θα επανέλθει σε κανονική λειτουργία την Παρασκευή.

Με πληροφορίες από New York Times