ΗΠΑ: Διακοπές ηλεκτρικού ρεύματος και κλειστά σχολεία λόγω χιονοπτώσεων

Οι βορειοανατολικές ΗΠΑ εξακολουθούν σήμερα να βρίσκονται αντιμέτωπες με τις συνέπειες ισχυρής χιονόπτωσης.

Περισσότερα από 330.000 νοικοκυριά παραμένουν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα και πολλά σχολεία να είναι κλειστά.

Περισσότερα από 60 εκατοστά χιονιού κάλυψαν ένα μεγάλο τμήμα της περιοχής από την Κυριακή το βράδυ έως τη Δευτέρα το βράδυ.

Σοβαρά προβλήματα στις ΗΠΑ λόγω χιονοπτώσεων

Οι παράκτιες ζώνες στη νότια Βοστώνη, στις πολιτείες της Μασαχουσέτης και του Ρόουντ Άιλαντ, επλήγησαν ιδιαίτερα, με το ύψος του χιονιού να αγγίζει τα 90 εκατοστά κατά περιοχή, σύμφωνα με τις μετεωρολογικές υπηρεσίες της χώρας.

Σε αυτό το τμήμα της Νέας Αγγλίας, σε ισχύ βρίσκεται η απαγόρευση της άσκοπης κυκλοφορίας των οχημάτων και τα σχολεία παραμένουν σήμερα κλειστά.

Φωτ. ΕΡΑ

Το πρωί, περισσότερα από 250.000 νοικοκυριά παρέμεναν βυθισμένα στο σκοτάδι στη Μασαχουσέτη, 35.000 στο Νιου Τζέρσεϊ και 24.000 στο Ντέλαγουερ, σύμφωνα με τον εξειδικευμένο ιστότοπο PowerOutage.com.

Χθες, ο αριθμός των νοικοκυριών που δεν είχαν ηλεκτρικό ρεύμα έφθασε στα 650.000 στην κορύφωση της κακοκαιρίας, με τις ριπές ανέμου να υπερβαίνουν τα 100 χιλιόμετρα την ώρα.

Ακυρώσεις πτήσεων

Περίπου 2.000 πτήσεις ακυρώθηκαν και σε σχεδόν 1.000 υπήρξαν καθυστερήσεις σήμερα, ιδίως στο αεροδρόμιο της Βοστόνης και σε εκείνα της Νέας Υόρκης.

Περισσότερες από 9.000 πτήσεις ακυρώθηκαν την Κυριακή και τη Δευτέρα.

Φωτ. ΕΡΑ

Προβλήματα καταγράφονται και στις μετακινήσεις με μέσα μαζικής μεταφοράς, με ορισμένες σιδηροδρομικές συνδέσεις να έχουν διακοπεί και άλλες να έχουν εκτραπεί, ιδίως στο Νιου Τζέρσεϊ και στην πολιτεία της Νέας Υόρκης.

Για πρώτη φορά εδώ και 153 χρόνια, η Boston Globe δεν κυκλοφόρησε στην καθημερινή έκδοσή της σήμερα, εξαιτίας των συνθηκών «που κατέστησαν αδύνατες την εκτύπωση και διανομή της εφημερίδας», σύμφωνα με ένα άρθρο που αναρτήθηκε στον ιστότοπό της.

Χιονοπτώσεις, μικρότερης εντούτοις ισχύος, αναμένονται εκ νέου στις βορειοανατολικές ΗΠΑ τη νύχτα της Τρίτης προς Τετάρτη.