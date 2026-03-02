ΗΠΑ: «Δεν ξεκινήσαμε αυτόν τον πόλεμο, αλλά θα τον τελειώσουμε»

Μιλώντας στο Πεντάγωνο, ο Αμερικανός υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ δήλωσε ότι «δεν ξεκινήσαμε αυτόν τον πόλεμο, αλλά θα τον τελειώσουμε», υποστηρίζοντας πως το ιρανικό καθεστώς διεξάγει πόλεμο κατά των Ηνωμένων Πολιτειών εδώ και 47 χρόνια χωρίς να τον έχει κηρύξει επίσημα.

Όπως είπε, αυτό έγινε «μέσα από το αίμα του λαού μας», με επιθέσεις όπως βομβιστικές ενέργειες με αυτοκίνητα στη Βηρυτό, ρουκέτες εναντίον αμερικανικών πλοίων, δολοφονίες σε πρεσβείες, καθώς και αυτοσχέδιες βόμβες στο Ιράκ και στο Αφγανιστάν, οι οποίες χρηματοδοτήθηκαν και εξοπλίστηκαν από τη Δύναμη Κουντς και τους Φρουρούς της Επανάστασης (IRGC).

Χαρακτήρισε την αεροπορική επιχείρηση των ΗΠΑ κατά του Ιράν ως «την πιο φονική, πιο σύνθετη και πιο ακριβή στην ιστορία», λέγοντας ότι το Ιράν κατασκεύαζε ισχυρούς πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη για να δημιουργήσει μια συμβατική ασπίδα που θα στήριζε τις πυρηνικές του φιλοδοξίες και τον εκβιασμό του.

«Το Ιράν προσπαθούσε να μας εξαπατήσει»

Πρόσθεσε ότι «το Ιράν είχε ένα συμβατικό όπλο στραμμένο στο κεφάλι μας, ενώ προσπαθούσε να μας εξαπατήσει για να αποκτήσει πυρηνική βόμβα». Σύμφωνα με τον ίδιο, οι ΗΠΑ επιδίωξαν ειρηνική λύση, όμως «η Τεχεράνη δεν διαπραγματευόταν», αλλά καθυστερούσε σκόπιμα για να αναπληρώσει τα αποθέματα πυραύλων της και να επανεκκινήσει τις πυρηνικές της φιλοδοξίες, με στόχο να κρατά τις αμερικανικές δυνάμεις σε καθεστώς ομηρίας μέσω απειλών επίθεσης.

Ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ δηλώνει ότι η τρέχουσα σύγκρουση «δεν είναι ένας λεγόμενος πόλεμος για την αλλαγή του καθεστώτος, αλλά το καθεστώς σίγουρα άλλαξε και ο κόσμος είναι καλύτερος σήμερα εξαιτίας αυτού».

Κριτική στους «παραδοσιακούς συμμάχους»

«Το Ισραήλ έχει επίσης σαφείς αποστολές, για τις οποίες είμαστε ευγνώμονες», προσθέτει.

«Ικανοί εταίροι, όπως έχουμε πει από την αρχή. Οι ικανοί εταίροι είναι καλοί εταίροι, σε αντίθεση με πολλούς από τους παραδοσιακούς συμμάχους μας που σφίγγουν τα χέρια τους και κρατούν τα μαργαριτάρια τους, διστάζοντας και αμφιταλαντευόμενοι σχετικά με τη χρήση βίας».

Οι ΗΠΑ, ανεξάρτητα από «αυτό που λένε οι λεγόμενες διεθνείς οργανώσεις», εξαπολύουν την «πιο θανατηφόρα και ακριβή αεροπορική εκστρατεία στην ιστορία», προσθέτει – και όλα «με τους δικούς μας όρους».