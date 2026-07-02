ΗΠΑ: Δεν θα ανανεώσουν τη συμφωνία ελεύθερου εμπορίου με Καναδά και Μεξικό

Οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν ότι δεν πρόκειται να ανανεώσουν τη συμφωνία ελευθέρου εμπορίου με τον Καναδά και το Μεξικό (USMCA).

Εντούτοις οι διαπραγματεύσεις με τους δύο εταίρους της πρόκειται να συνεχιστούν ώστε να «βελτιωθεί» η συμφωνία.

Η συμφωνία, την οποία είχε υπογράψει ο Ντόναλντ Τραμπ κατά την πρώτη θητεία του, προέβλεπε ότι οι τρεις χώρες θα μπορούσαν να την ανανεώσουν το αργότερο μέχρι σήμερα, 1η Ιουλίου, παρατείνοντάς την έτσι για 16 χρόνια. Με την άρνησή των ΗΠΑ να το πράξουν, η συμφωνία θα παρατείνεται από χρόνο σε χρόνο, εκτός και αν μία από τις τρεις χώρες ανακοινώσει επισήμως ότι αποσύρεται από αυτήν.

Η ανακοίνωση των ΗΠΑ έγινε μετά τη βιντεοδιάσκεψη αξιωματούχων των τριών χωρών.

«Όχι» των ΗΠΑ στην ανανέωση της συμφωνίας με Καναδά και Μεξικό

«Οι ΗΠΑ δεν δέχτηκαν να ανανεώσουν την USMCA υπό την παρούσα μορφή της. Κατά συνέπεια, δεν ανανεώνεται», ανέφερε ο εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου για το Εμπόριο, Τζέιμισον Γκριρ, που είχε αναλάβει τις διαπραγματεύσεις.

Ένα στέλεχος της κυβέρνησης Τραμπ είπε ότι η USMCA δεν μείωσε επαρκώς το εμπορικό έλλειμμα των ΗΠΑ με τις δύο γειτονικές χώρες. Η αμερικανική κυβέρνηση δεν ενδιαφέρεται να παρατείνει τις διαπραγματεύσεις με το Μεξικό και τον Καναδά και «πρέπει να καταλήξουμε κάπου, το συντομότερο δυνατόν», πρόσθεσε.

Ο Γκριρ πάντως στην ανακοίνωσή του ανέφερε ότι οι ΗΠΑ σκοπεύουν να συνεχίσουν τις συνομιλίες με τις δύο χώρες και η συμφωνία ως έχει θα συνεχίσει να εφαρμόζεται «μέχρι την επίλυση των προβλημάτων ή το τέλος» της ισχύος της, σε 10 χρόνια.

Ήδη από τις αρχές του μήνα, ο Τραμπ είχε δηλώσει ότι δεν σκόπευε να ανανεώσει τη συμφωνία όπως είναι σήμερα. Ένας νέος γύρος συνομιλιών είναι προγραμματισμένος με το Μεξικό για τις 20 Ιουλίου, αλλά δεν υπάρχει κάποιο χρονοδιάγραμμα για τις διαπραγματεύσεις με τον Καναδά.

Ο Καναδός υπουργός Εμπορίου Ντομίνικ ΛεΜπλαν είπε σήμερα ότι οι τρεις χώρες συμφώνησαν να συνεχίσουν τις συνομιλίες και επανέλαβε ότι η Οτάβα στηρίζει τη συμφωνία.

Χθες Τρίτη, η πρόεδρος του Μεξικού Κλαούντια Σεϊνμπάουμ είπε ότι περιμένει την απόφαση των ΗΠΑ, ωστόσο η ίδια αλλά και ο Καναδάς είχαν ήδη υπογράψει για την ανανέωση της συμφωνίας για άλλα 16 χρόνια.

Με πληροφορίες από AFP και ΑΠΕ-ΜΠΕ