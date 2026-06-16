ΗΠΑ: Δεκάδες συλλήψεις για σχέδιο επίθεσης στον αγώνα UFC του Λευκού Οίκου

Οι ομοσπονδιακές αρχές στις ΗΠΑ συνέλαβαν πολλά άτομα που φέρονται να συζητούσαν σχέδια επίθεσης κατά της διοργάνωσης UFC Freedom 250, η οποία πραγματοποιήθηκε στον Λευκό Οίκο, σύμφωνα με πηγή των αμερικανικών αρχών που μίλησε στο CNN.

Όπως αναφέρεται, ομάδα στην οποία συμμετείχαν οι Μυστικές Υπηρεσίες και το FBI, στις ΗΠΑ, εντόπισε μηνύματα μεταξύ πολλών ατόμων, στα οποία γινόταν συζήτηση για πιθανά σενάρια επίθεσης κατά της εκδήλωσης.

Ο διευθυντής του FBI, Κας Πατέλ, επιβεβαίωσε τις συλλήψεις με ανάρτησή του στο Χ, σημειώνοντας ότι η αποτροπή των «φερόμενων σχεδιαζόμενων επιθέσεων» ήταν αποτέλεσμα πολυκρατικής επιχείρησης που αφορούσε και άτομα εκτός της ευρύτερης περιοχής της Ουάσινγκτον.

On June 10, FBI and our law enforcement partners became aware of a potential threat to the UFC America 250 event in Washington, D.C. involving individuals outside of the National Capital Region – and thanks to the rapid action of this FBI, our partners, and the Department of… pic.twitter.com/PbWkIk1Lr5 — FBI Director Kash Patel (@FBIDirectorKash) June 16, 2026

ΗΠΑ: Τι ανέφεραν στα μηνύματά τους οι συλληφθέντες

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, στα μηνύματα γινόταν λόγος για χρήση drones στα οποία θα μπορούσαν να προσαρμοστούν «φονικά εργαλεία» με στόχο την πρόκληση μαζικού πανικού, καθώς και για ενδεχόμενη επίθεση από ένοπλο που θα άνοιγε πυρ κατά του πλήθους.

Μέχρι στιγμής δεν έχει διευκρινιστεί πόσο είχαν προχωρήσει στον σχεδιασμό τους οι ύποπτοι, όταν οι αρχές εντόπισαν τις σχετικές συνομιλίες.

Ένα ακόμη πρόσωπο που έχει γνώση της υπόθεσης, δήλωσε στο CNN ότι οι κατηγορίες αναμένεται να δημοσιοποιηθούν μέσα στην ημέρα. Οι συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν σε τέσσερις διαφορετικές ομοσπονδιακές δικαστικές περιφέρειες των ΗΠΑ.

Το FBI δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες για την υπόθεση. Το Fox News ήταν το πρώτο μέσο που μετέδωσε την πληροφορία για τη φερόμενη αποτροπή των επιθέσεων.

ΗΠΑ: Τι περιλάμβανε το UFC Freedom 250

Υπενθυμίζεται πως περίπου 100.000 άνθρωποι συγκεντρώθηκαν την Κυριακή για το UFC Freedom 250, το οποίο εντάχθηκε στους εορτασμούς για τα 250 χρόνια από την ίδρυση των Ηνωμένων Πολιτειών. Η εκδήλωση συνέπεσε επίσης με τα 80ά γενέθλια του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

Οι αγώνες πραγματοποιήθηκαν σε ειδικά διαμορφωμένη αρένα στον Νότιο Κήπο του Λευκού Οίκου, ενώ παράλληλα διοργανώθηκε φεστιβάλ για τους φιλάθλους στον χώρο του Ellipse, δίπλα στο προεδρικό συγκρότημα.

Την ασφάλεια εντός του Λευκού Οίκου είχε αναλάβει η Μυστική Υπηρεσία, ενώ η Αστυνομία Πάρκων ήταν υπεύθυνη για την περιοχή του Ellipse. Η Μητροπολιτική Αστυνομία της Ουάσινγκτον είχε την ευθύνη για την αστυνόμευση εκτός του χώρου της εκδήλωσης, συμπεριλαμβανομένων των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων και των αποκλεισμών δρόμων.

Σύμφωνα με προηγούμενο ρεπορτάζ του CNN, χρειάστηκαν περίπου 19 μήνες σχεδιασμού και αρκετές εβδομάδες προετοιμασίας για την υλοποίηση της διοργάνωσης. Το κόστος, που εκτιμάται στα 60 εκατομμύρια δολάρια, καλύφθηκε από το UFC, ενώ η ομοσπονδιακή κυβέρνηση ανέλαβε την παροχή ιατρικών υπηρεσιών, την επιβολή του νόμου και τα μέτρα ασφαλείας.

Η υπόθεση παραμένει υπό διερεύνηση και αναμένονται περισσότερες πληροφορίες μετά τη δημοσιοποίηση του κατηγορητηρίου.

Με πληροφορίες από CNN