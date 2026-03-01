ΗΠΑ: «Βυθίσαμε ιρανικό πολεμικό πλοίο στον Κόλπο του Ομάν, νεκροί τρεις Αμερικανοί στρατιώτες»

Οι ΗΠΑ δήλωσαν ότι οι δυνάμεις της βύθισαν ιρανικό πολεμικό πλοίο στον Κόλπο του Ομάν.

Το Κεντρικό Στρατηγείο των ΗΠΑ (CENTCOM) γράφει σε ανάρτηση μέσω X: «Μια ιρανική κορβέτα της κλάσης Jamaran χτυπήθηκε από τις αμερικανικές δυνάμεις κατά την έναρξη της επιχείρησης Epic Fury. Το πλοίο βυθίζεται αυτή την ώρα στον βυθό του Κόλπου του Ομάν, σε μια προβλήτα στο Chah Bahar. Όπως είπε ο Πρόεδρος, τα μέλη των ενόπλων δυνάμεων του Ιράν, του IRGC και της αστυνομίας "πρέπει να παραδώσουν τα όπλα τους". Εγκαταλείψτε το πλοίο».

Σε νέα ανάρτηση, το CENTCOM έγραψε ότι «τρεις Αμερικανοί στρατιώτες έχουν σκοτωθεί σε μάχη και πέντε έχουν τραυματιστεί σοβαρά στο πλαίσιο της επιχείρησης Epic Fury» και «αρκετοί άλλοι υπέστησαν ελαφρά τραύματα από θραύσματα και εγκεφαλικές κακώσεις και βρίσκονται σε διαδικασία επιστροφής στην υπηρεσία. Οι μεγάλες πολεμικές επιχειρήσεις συνεχίζονται και η ανταπόκρισή μας είναι σε εξέλιξη».