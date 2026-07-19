ΗΠΑ: Βρέθηκε ο προμηθευτής του μαρουλιού με το παράσιτο Cyclospora που προκαλεί διάρροια

Δείγμα από μαρούλι iceberg του προμηθευτή τροφίμων Taylor Farms βρέθηκε θετικό στο παράσιτο που προκάλεσε έξαρση κρουσμάτων διάρροιας στις Ηνωμένες Πολιτείες, ανακοίνωσαν οι αρμόδιες αρχές.

Η Υπηρεσία Τροφίμων και Φαρμάκων των ΗΠΑ (FDA) διευκρίνισε ότι η Taylor Farms, η οποία προμηθεύει την αλυσίδα εστιατορίων Taco Bell, επιβεβαίωσε πως το συγκεκριμένο δείγμα προερχόταν από προϊόν που δεν περιλαμβάνεται στην εθελοντική απόσυρση που ανακοίνωσε την Παρασκευή.

Η εταιρεία γνωστοποίησε ότι αποσύρει προληπτικά από την αμερικανική αγορά όλα τα μαρούλια iceberg που προέρχονται από το κεντρικό Μεξικό και δημοσίευσε κατάλογο με τα επηρεαζόμενα προϊόντα.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν καταγραφεί θάνατοι, ωστόσο τουλάχιστον 94 άτομα έχουν νοσηλευτεί εξαιτίας λοιμώξεων από το παράσιτο Cyclospora.

O FDA εξήγησε ότι η υποχρεωτική ανάκληση διαφέρει από την εθελοντική απόσυρση προϊόντων, καθώς στην πρώτη περίπτωση η εταιρεία υποχρεούται να ενημερώσει τους πελάτες της και να ανακτήσει τα προϊόντα από την αγορά, γεγονός που αποτελεί ευρύτερη και πιο δαπανηρή διορθωτική ενέργεια.

Σύμφωνα με τoν FDA, το θετικό δείγμα συλλέχθηκε στο πλαίσιο στοχευμένων ελέγχων στις εισαγωγές, κατά τη διάρκεια της έρευνας για την επιδημία.

«Η Taylor Farms επιβεβαίωσε ότι το εν λόγω προϊόν που βρέθηκε θετικό δεν περιλαμβάνεται στην τρέχουσα ανάκληση», ανέφερε ο FDA. «Αυτή τη στιγμή προσπαθούν να διαπιστώσουν αν κάποιο μέρος της εν λόγω παρτίδας βρίσκεται στην αγορά ή στα σπίτια των καταναλωτών», πρόσθεσε.

Τα πρώτα κρούσματα εντοπίστηκαν στις 13 Μαΐου, σύμφωνα με τoν FDA.

Τα συμπτώματα της τροφιμογενούς λοίμωξης μπορεί να εμφανιστούν έως και δύο εβδομάδες μετά την κατανάλωση του μολυσμένου προϊόντος και περιλαμβάνουν έντονη υδαρή διάρροια που διαρκεί αρκετές ημέρες, απότομη απώλεια βάρους και μειωμένη όρεξη.

Σύμφωνα με τα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων των ΗΠΑ (CDC), χιλιάδες άνθρωποι έχουν προσβληθεί από το παράσιτο Cyclospora, το οποίο συνδέεται με μαρούλια iceberg της Taylor Farms που διατέθηκαν σε καταστήματα της Taco Bell σε τουλάχιστον πέντε πολιτείες.

Το CDC καλεί τους καταναλωτές να μην καταναλώνουν ψιλοκομμένο μαρούλι iceberg που σερβίρεται σε καταστήματα Taco Bell στις πολιτείες Ιντιάνα, Κεντάκι, Μίσιγκαν, Οχάιο και Δυτική Βιρτζίνια.

Η Taco Bell ανακοίνωσε ότι έχει ολοκληρώσει την απομάκρυνση όλων των επηρεαζόμενων προϊόντων της Taylor Farms από τα εστιατόριά της.

Σε ανακοίνωσή της, η Taylor Farms ανέφερε ότι έχει διακόψει την παραλαβή προϊόντων από την εμπλεκόμενη παρτίδα, έχει αναστείλει τη διανομή μαρουλιού iceberg από το κεντρικό Μεξικό, έχει ενημερώσει τους πελάτες της και συνεχίζει να συνεργάζεται με την FDA, το CDC και τις αρμόδιες πολιτειακές αρχές.

Η απόσυρση αφορά συνολικά 27 πολιτείες των ΗΠΑ και περιλαμβάνει επίσης μαρούλια iceberg της σειράς Marketside, τα οποία διατίθενται μέσω καταστημάτων Walmart σε 15 πολιτείες, σύμφωνα με την FDA.

Με πληροφορίες από BBC