ΗΠΑ: Βίντεο με τον «dj» Μάρκο Ρούμπιο σε γαμήλια δεξίωση έγινε viral

Ένα βίντεο από ιδιωτική δεξίωση έφερε τον Μάρκο Ρούμπιο στο επίκεντρο των social media, με τον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ να εμφανίζεται σε έναν ασυνήθιστο ρόλο.

Αφορμή στάθηκε μια γαμήλια δεξίωση, στην οποία ο Ρούμπιο ήταν καλεσμένος. Σύμφωνα με το Fox News, επρόκειτο για οικογενειακό γάμο, κατά τη διάρκεια του οποίου ανέλαβε για λίγο καθήκοντα dj, επιλέγοντας τη μουσική της βραδιάς.

Το βίντεο δημοσίευσε ο Νταν Σκαβίνο στην πλατφόρμα X, καταγράφοντας τον Ρούμπιο να φορά ακουστικά και να στέκεται πίσω από την κονσόλα, συγκεντρωμένος στους χειρισμούς, ενώ παίζει μουσική.

«ΠΡΙΝ ΛΙΓΑ ΛΕΠΤΑ, ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΤΙΣ ΚΑΜΕΡΕΣ - Ο υπέροχος υπουργός Εξωτερικών μας Μάρκο Ρούμπιο κάνει και τον DJ σε γάμους! Τον βλέπετε απόψε σε δράση σε έναν οικογενειακό γάμο… Πάμεεεεε!!!», έγραψε ο αναπληρωτής προσωπάρχης του Λευκού Οίκου στην ανάρτησή του.

Στο βίντεο ακούγεται το τραγούδι «Shiver», ενώ τα πλάνα καταγράφουν τον επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας να έχει συγκεντρωθεί επάνω από τον εξοπλισμό του dj.

