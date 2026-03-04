Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Βίντεο από τη στιγμή που το αμερικανικό υποβρύχιο τορπιλίζει την ιρανική φρεγάτα

Το αμερικανικό Υπουργείο Άμυνας, δημοσίευσε βίντεο που δείχνει υποβρύχιο να στοχεύει και στη συνέχεια να τορπιλίζει την ιρανική φρεγάτα «Iris Dena» στα ανοικτά της Σρι Λάνκα.

Λίγες ώρες μετά τη βύθιση της ιρανικής φρεγάτας «Iris Dena» που έπλεε στον Ινδικό Ωκεανό, οι ΗΠΑ μέσω ενός βίντεο στην πλατφόρμα Χ, ανέλαβαν την ευθύνη.

Το πλοίο μετέφερε πλήρωμα περίπου 180 ατόμων και μέχρι στιγμής, σύμφωνα με τις αρχές της Σρι Λάνκα, έχουν διασωθεί 32 ναύτες, ενώ περίπου 140 άνθρωποι θεωρούνται αγνοούμενοι.

Οι έρευνες συνεχίζονται, με τις τοπικές αρχές να κάνουν λόγο για μία από τις σοβαρότερες ναυτικές τραγωδίες στην περιοχή τα τελευταία χρόνια.

Υπενθυμίζεται πως νωρίτερα, ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ, κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης του Πενταγώνου, είχε αναφέρει πως στον Ινδικό Ωκεανό οι ΗΠΑ βύθισαν ένα ιρανικό πολεμικό πλοίο, που θεωρούσε ότι ήταν ασφαλές στα διεθνή ύδατα.

«Βυθίστηκε από τορπίλη. Είναι η πρώτη βύθιση εχθρικού πλοίου με τορπίλη από τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο», σημείωσε χαρακτηριστικά ο υπουργός, χωρίς ωστόσο να αναφέρει το όνομά του.