ΗΠΑ: Αυξάνονται οι στρατιωτικές πτήσεις κοντά στις ακτές της Κούβας

Οι αμερικανικές στρατιωτικές πτήσεις συλλογής πληροφοριών κοντά στις ακτές της Κούβας αυξάνονται ραγδαία, σύμφωνα με ανάλυση του CNN που βασίζεται σε δημόσια διαθέσιμα δεδομένα πτήσεων.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, το αμερικανικό Πολεμικό Ναυτικό και η Πολεμική Αεροπορία έχουν πραγματοποιήσει τουλάχιστον 25 τέτοιες πτήσεις από τις 4 Φεβρουαρίου, χρησιμοποιώντας επανδρωμένα αεροσκάφη και drones κοντά στις δύο μεγαλύτερες πόλεις της χώρας, την Αβάνα και το Σαντιάγο ντε Κούβα.

Ορισμένες από τις πτήσεις καταγράφηκαν σε απόσταση περίπου 65 χιλιομέτρων από τις κουβανικές ακτές, αρκετά κοντά ώστε να επιτρέπουν επιχειρήσεις παρακολούθησης και συλλογής πληροφοριών.

Τα περισσότερα από τα αεροσκάφη που χρησιμοποιήθηκαν ήταν τα P-8A Poseidon, τα οποία έχουν σχεδιαστεί για αποστολές παρακολούθησης και στρατιωτικής αναγνώρισης, ενώ καταγράφηκαν επίσης πτήσεις RC-135V Rivet Joint, που ειδικεύονται στη συλλογή ηλεκτρονικών πληροφοριών. Παράλληλα, χρησιμοποιήθηκαν και drones MQ-4C Triton.

Η αύξηση των πτήσεων θεωρείται αξιοσημείωτη όχι μόνο λόγω της εγγύτητάς τους στην Κούβα, αλλά και επειδή μέχρι τον Φεβρουάριο αντίστοιχες δημόσια καταγεγραμμένες αποστολές στην περιοχή ήταν εξαιρετικά σπάνιες.

Η κινητικότητα αυτή συμπίπτει με τη σκλήρυνση της ρητορικής του Ντόναλντ Τραμπ απέναντι στην Κούβα. Τις εβδομάδες πριν από την αύξηση των πτήσεων, ο Αμερικανός πρόεδρος αναδημοσίευσε στην πλατφόρμα Truth Social ανάρτηση του σχολιαστή του Fox News Μαρκ Τίσεν, σύμφωνα με την οποία ο Τραμπ θα επισκεφθεί μια «ελεύθερη Αβάνα» πριν ολοκληρώσει τη θητεία του.

Λίγες ημέρες αργότερα, ο Τραμπ ανακοίνωσε πετρελαϊκό αποκλεισμό της Κούβας, ενώ στη συνέχεια επέκτεινε το καθεστώς κυρώσεων σε βάρος της χώρας, χαρακτηρίζοντας το κομμουνιστικό καθεστώς της Αβάνας «απειλή» για την εθνική ασφάλεια των Ηνωμένων Πολιτειών.

Η κουβανική κυβέρνηση απορρίπτει τους αμερικανικούς ισχυρισμούς, υποστηρίζοντας ότι δεν αποτελεί απειλή για τις ΗΠΑ και ότι παραμένει ανοιχτή σε διαπραγματεύσεις. Παράλληλα, Κουβανοί αξιωματούχοι έχουν προειδοποιήσει ότι η χώρα θα διεξήγαγε παρατεταμένο ανταρτοπόλεμο σε περίπτωση αμερικανικής επίθεσης.

Αεροσκάφος τύπου RC-135V Rivet Joint της US Air Force / Φωτ.: US Air Force

Το Πεντάγωνο αρνήθηκε να σχολιάσει τις πληροφορίες που επικαλείται το CNN, ενώ το αμερικανικό δίκτυο ανέφερε ότι έχει ζητήσει και την τοποθέτηση της κουβανικής κυβέρνησης.

Το CNN σημειώνει ακόμη ότι παρόμοια μοτίβα είχαν καταγραφεί και πριν από αμερικανικές στρατιωτικές επιχειρήσεις στη Βενεζουέλα και στο Ιράν, όταν η έντονη ρητορική της κυβέρνησης Τραμπ συνοδεύτηκε από αύξηση των δημόσια καταγεγραμμένων πτήσεων αναγνώρισης.

Στην περίπτωση της Βενεζουέλας, οι πτήσεις επιτήρησης αυξήθηκαν μετά τις δημόσιες απειλές του Τραμπ κατά του Νικολάς Μαδούρο και συνεχίστηκαν μέχρι την επιχείρηση αμερικανικών ειδικών δυνάμεων στο Καράκας.

Αντίστοιχη κινητικότητα είχε παρατηρηθεί και πριν από τις κοινές αμερικανοϊσραηλινές επιθέσεις στο Ιράν, όπου χρησιμοποιήθηκαν τα ίδια αεροσκάφη και drones που εμφανίζονται σήμερα κοντά στην Κούβα, μεταξύ αυτών τα P-8A Poseidon, RC-135V Rivet Joint και MQ-4C Triton.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, οι πτήσεις αυτές παρακολουθούνται μέσω δημόσιων πλατφορμών καταγραφής πτήσεων όπως το Flightradar24 και το ADS-B Exchange. Τα αεροσκάφη διαθέτουν τη δυνατότητα να αποκρύπτουν τη θέση τους, ωστόσο στις συγκεκριμένες αποστολές οι αναμεταδότες εντοπισμού παρέμειναν ενεργοί. Αυτό έχει προκαλέσει ερωτήματα για το αν οι Ηνωμένες Πολιτείες επιχειρούν να στείλουν δημόσιο μήνυμα προς την Κούβα.

Με πληροφορίες από CNN