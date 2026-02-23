ΗΠΑ: Αθώος δήλωσε ο γιος του σκηνοθέτη Ρομπ Ρέινερ για τη δολοφονία των γονιών του

Ο γιος του Ρομπ Ρέινερ, Νικ, δήλωσε αθώος για την κατηγορία για τη δολοφονία των γονιών του.

Ειδικότερα, κατά τη διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας στο Λος Άντζελες στις 23 Φεβρουαρίου, ο 32χρονος δήλωσε αθώος για δύο κατηγορίες φόνου πρώτου βαθμού με την ειδική περίσταση πολλαπλών φόνων για τους θανάτους των γονιών του Ρομπ Ρέινερ και Μισέλ Σίνγκερ Ρέινερ τον Δεκέμβριο.

Ο Νικ στο δικαστήριο εκπροσωπήθηκε από τη δικηγόρο Κίμπερλι Γκριν, η οποία αντικατέστησε τον Άλαν Τζάκσον μετά την παραίτησή του τον περασμένο μήνα.

Η προκαταρκτική ακρόαση έχει οριστεί για τις 29 Απριλίου.

Η υπόθεση της δολοφονίας του Ρομπ και της Μισέλ Ρέινερ

Σε απάντηση στην αλλαγή στην νομική υπόθεση του Νικ, η οικογένεια Ρέινερ δήλωσε σε ανακοίνωση προς το E! News ότι «έχει απόλυτη εμπιστοσύνη στη νομική διαδικασία», προσθέτοντας ότι «δεν θα σχολιάσει περαιτέρω θέματα που σχετίζονται με τη νομική διαδικασία».

Φωτ. ΕΡΑ

Ο Ρομπ, 78 ετών, και η Μισέλ, 70 ετών, βρέθηκαν νεκροί στο σπίτι τους στο Λος Άντζελες το απόγευμα της 14ης Δεκεμβρίου. Αργότερα την ίδια μέρα, ο Νικ συνελήφθη από την αστυνομία του Λος Άντζελες και κατηγορήθηκε στις 16 Δεκεμβρίου για τους φόνους. Την εποχή εκείνη, ο εισαγγελέας Νέιθαν Χόχμαν δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου ότι θα αντιμετωπίσει επίσης «ειδική κατηγορία ότι χρησιμοποίησε προσωπικά ένα επικίνδυνο και θανατηφόρο όπλο, δηλαδή ένα μαχαίρι».

Μετά το θάνατο των γονιών τους, τα αδέλφια του Νικ, ο Τζέικ Ρέινερ, 34 ετών, και η Ρόμι Ρέινερ, 28 ετών, καθώς και η ετεροθαλής αδελφή του Τρέισι Ρέινερ —την οποία ο Ρομπ είχε με την πρώην σύζυγό του Πένι Μάρσαλ— εξέφρασαν τη θλίψη τους.

Με πληροφορίες από E! News