ΗΠΑ: Αποζημίωση 10 εκατ. δολαρίων στη δασκάλα που πυροβολήθηκε από 6χρονο μαθητή 

Μια δασκάλα από τη Βιρτζίνια των ΗΠΑ, η οποία τραυματίστηκε σοβαρά όταν ένας 6χρονος μαθητής την πυροβόλησε μέσα στην τάξη της, δικαιώθηκε από δικαστήριο, το οποίο της επιδίκασε αποζημίωση ύψους 10 εκατομμυρίων δολαρίων.

Η Άμπιγκεϊλ Ζβέρνερ, πρώην δασκάλα στο δημοτικό σχολείο Richneck της πόλης Νιούπορτ Νιουζ στη Βιρτζίνια, είχε καταθέσει αγωγή για αμέλεια σε βάρος της τότε βοηθού διευθύντριας, υποστηρίζοντας ότι αγνόησε προειδοποιήσεις μαθητών πως ο εξάχρονος είχε μαζί του όπλο την ημέρα του περιστατικού, τον Ιανουάριο του 2023.

Σύμφωνα με την αστυνομία, το παιδί είχε πάρει ένα πιστόλι 9mm από το σπίτι του και το είχε μεταφέρει στο σχολείο μέσα στο σακίδιό του. Κατά τη διάρκεια του μαθήματος, το έβγαλε και πυροβόλησε τη δασκάλα, τραυματίζοντάς τη στο χέρι και στο στήθος.

Παρά τον τραυματισμό της, η Ζβέρνερ κατάφερε να απομακρύνει με ψυχραιμία τους μαθητές από την αίθουσα, πριν μεταφερθεί στο νοσοκομείο. Έκτοτε έχει υποβληθεί σε πέντε χειρουργικές επεμβάσεις και εξακολουθεί να φέρει σφαίρα στο στήθος της.

Οι δικηγόροι της Έμπονι Πάρκερ, της βοηθού διευθύντριας που κατονομάζεται στην αγωγή, υποστήριξαν στη δίκη ότι το περιστατικό δεν μπορούσε να προβλεφθεί. Η πλευρά της Ζβέρνερ, ωστόσο, παρουσίασε στοιχεία που δείχνουν ότι η Πάρκερ είχε ενημερωθεί εγκαίρως για την παρουσία όπλου στο σχολείο, χωρίς να προχωρήσει στις απαραίτητες ενέργειες.

Η Πάρκερ αναμένεται να δικαστεί τον επόμενο μήνα για παραμέληση και κακομεταχείριση ανηλίκου, ενώ η μητέρα του παιδιού, Ντέζα Τέιλορ, έχει ήδη καταδικαστεί σε 21 μήνες φυλάκιση για παράνομη κατοχή όπλου και ψευδή δήλωση κατά την αγορά του.

Οι υποθέσεις αυτές έρχονται να προστεθούν σε μια σειρά δικών που αφορούν γονείς και σχολικούς αξιωματούχους μετά από επιθέσεις σε σχολεία τα τελευταία χρόνια. Νομικοί παρατηρητές εκτιμούν ότι θα μπορούσαν να καθορίσουν το εύρος της ευθύνης για όσους εμπλέκονται έμμεσα σε τέτοιες πράξεις, σε μια χώρα όπου τα περιστατικά ένοπλης βίας σε σχολεία παραμένουν συχνό φαινόμενο.

Με πληροφορίες από Guardian