ΗΠΑ: Αποσύρονται οι πράκτορες της ICE από τη Μινεσότα

Η κυβέρνηση Τραμπ θα βάλει τέλος στην επιχείρηση της ICE στη Μινεσότα, μετά από συμφωνίες που επιτεύχθηκαν με τις τοπικές αρχές, ανακοίνωσε την Πέμπτη ο επικεφαλής της εκστρατείας μαζικών απελάσεων της αμερικανικής κυβέρνησης, Τομ Χόμαν.

Ο Χόμαν δήλωσε ότι ο Λευκός Οίκος έχει ήδη αρχίσει να μειώνει τον αριθμό των ομοσπονδιακών αξιωματούχων στη Μινεσότα και ότι η αποχώρηση θα συνεχιστεί έως την επόμενη εβδομάδα. Σύμφωνα με τον ίδιο, η απόφαση ελήφθη σε συνεννόηση με τον Ντόναλντ Τραμπ.

Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, ο κυβερνήτης της πολιτείας, Τιμ Γουόλζ, είχε δηλώσει ότι ανέμενε σημαντική μείωση της επιχείρησης της ICE.

Η ευρύτερη εικόνα

Ο Χόμαν είπε ότι η απόφαση βασίστηκε στη νέα συνεργασία που παρατηρείται από τη Μινεσότα, αλλά και στην ανάγκη ενίσχυσης της επιβολής της μεταναστευτικής νομοθεσίας σε άλλα μέρη της χώρας.

«Έχουμε πολλή δουλειά να κάνουμε σε όλη τη χώρα για να απομακρύνουμε κινδύνους για τη δημόσια ασφάλεια που δεν θα έπρεπε καν να βρίσκονται στη χώρα, και για να υλοποιήσουμε την υπόσχεση του προέδρου Τραμπ για ισχυρή ασφάλεια στα σύνορα και μαζικές απελάσεις», δήλωσε.

«Οι αστυνομικοί που αποχωρούν από αυτή την επιχείρηση θα επιστρέψουν στις υπηρεσίες τους ή θα μετακινηθούν αλλού για να συμβάλουν σε αυτό».

Οι αριθμοί

Στο αποκορύφωμα της επιχείρησης, περίπου 3.000 ομοσπονδιακοί αξιωματούχοι βρίσκονταν στη Μινεσότα από την ICE, την Υπηρεσία Συνοριοφυλακής και την Υπηρεσία Τελωνείων και Προστασίας Συνόρων των ΗΠΑ. Μετά τον πυροβολισμό του Άλεξ Πρέτι, ο πρόεδρος Τραμπ απέσυρε μέρος των δυνάμεων. Την περασμένη εβδομάδα ο Χόμαν ανακοίνωσε περαιτέρω μείωση περίπου 700 αξιωματούχων, φέρνοντας τον αριθμό σε περίπου 2.000.

Πριν από την επιχείρηση, περίπου 80 αξιωματούχοι της ICE ήταν μόνιμα τοποθετημένοι στη Μινεσότα. Ο Χόμαν ανέφερε ότι η πολιτεία ίσως δεν επιστρέψει άμεσα σε αυτό το επίπεδο, καθώς ο Λευκός Οίκος θα διατηρήσει επιπλέον ερευνητές για την καταπολέμηση της απάτης.

Αντιδράσεις στη Μινεσότα

Ο δήμαρχος της Μινεάπολης, Τζέικομπ Φρέι, αντέδρασε με ανάρτηση γράφοντας: «Νόμιζαν ότι θα μας λυγίσουν, αλλά η αγάπη για τους γείτονές μας και η αποφασιστικότητα να αντέξουμε μπορούν να ξεπεράσουν κάθε “κατοχή”. Οι πολίτες της Μινεάπολης δείχνουν ότι δεν πρόκειται μόνο για αντίσταση — το να στεκόμαστε δίπλα στους γείτονές μας είναι βαθιά αμερικανικό. Αυτή η επιχείρηση ήταν καταστροφική για τους κατοίκους και τις επιχειρήσεις μας, και τώρα ήρθε η ώρα για μια μεγάλη επανεκκίνηση. Θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε τους μετανάστες συμπολίτες μας και ελπίζω ότι όλη η χώρα θα σταθεί στο πλευρό μας».

Ο κυβερνήτης Τιμ Γουόλζ αναμένεται να δώσει συνέντευξη Τύπου και πιθανότατα θα σχολιάσει την ανακοίνωση του Χόμαν.

Ο Χόμαν δικαιολόγησε την απόφαση λέγοντας ότι έχει βελτιωθεί σημαντικά η συνεργασία με τις τοπικές αστυνομικές αρχές, τονίζοντας πως η συνεργασία αυτή έχει καταστήσει τη Μινεσότα «λιγότερο καταφύγιο για εγκληματίες».

