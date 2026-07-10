ΗΠΑ: Απαγγέλθηκαν κατηγορίες σε οκτώ άνδρες για σχέδιο δολοφονίας του Τραμπ και του Βανς

Το αμερικανικό Υπουργείο Δικαιοσύνης απήγγειλε κατηγορίες σε οκτώ άνδρες για σχέδιο δολοφονίας εις βάρος του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, του αντιπροέδρου Τζέι Ντι Βανς και άλλων εξέχοντων προσωπικοτήτων.

Το σχέδιο αφορούσε τη διάπραξη ευρείας κλίμακας επίθεσης κατά τη διάρκεια εκδήλωσης μικτών πολεμικών τεχνών (UFC) που πραγματοποιήθηκε στον Λευκό Οίκο τον περασμένο Ιούνιο.

Κατηγορίες εις βάρος 8 ατόμων για σχέδιο δολοφονίας του Τραμπ και του Βανς

Σύμφωνα με το υπουργείο, ομοσπονδιακό σώμα ενόρκων εξέδωσε κατηγορητήριο σε βάρος των οκτώ υπόπτων, ηλικίας από 19 έως 32 ετών, μετά την αποτροπή του σχεδίου και τη σύλληψη όλων των εμπλεκομένων.

Οι κατηγορίες περιλαμβάνουν συνωμοσία για παροχή υλικής υποστήριξης σε τρομοκράτες, καθώς και συνωμοσία για τη διάπραξη ανθρωποκτονίας σε ομοσπονδιακό έδαφος και την επίθεση κατά αξιωματούχων της αμερικανικής κυβέρνησης.

Όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Δικαιοσύνης, στους στόχους της επίθεσης περιλαμβάνονταν ο Τραμπ, ο Βανς, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου, ο δισεκατομμυριούχος Έλον Μασκ, καθώς και άλλοι Αμερικανοί αξιωματούχοι και πρόσωπα που χαρακτηρίστηκαν ως «ιδιαίτερα σημαντικοί στόχοι».

Το Ομοσπονδιακό Γραφείο Ερευνών (FBI) αποκάλυψε ότι το σχέδιο προέβλεπε τη χρήση μη επανδρωμένων αεροσκαφών (drones) φορτωμένων με εκρηκτικά για βομβαρδισμό της βόρειας πλευράς του Λευκού Οίκου, με σκοπό να κατευθυνθούν οι παρευρισκόμενοι προς συγκεκριμένη έξοδο, όπου ελεύθεροι σκοπευτές σχεδίαζαν να ανοίξουν πυρ εναντίον τους κατά τη διαφυγή τους.

Με πληροφορίες από ΕΡΤnews