ΗΠΑ: Το Ανώτατο Δικαστήριο επιτρέπει στις πολιτείες να αποκλείουν τρανς αθλήτριες από τον γυναικείο αθλητισμό

Οι πολιτείες των ΗΠΑ μπορούν να απαγορεύουν σε τρανς αθλήτριες να συμμετέχουν σε γυναικείες σχολικές και πανεπιστημιακές ομάδες, έκρινε το Ανώτατο Δικαστήριο, ανατρέποντας αποφάσεις κατώτερων δικαστηρίων που είχαν δικαιώσει δύο νεαρές αθλήτριες.

Η απόφαση αφορά νόμους στο Άινταχο και τη Δυτική Βιρτζίνια, οι οποίοι προβλέπουν ότι η συμμετοχή σε αθλητικές ομάδες δημόσιων σχολείων και πανεπιστημίων καθορίζεται με βάση το φύλο που έχει καταγραφεί κατά τη γέννηση. Στην πράξη, οι ρυθμίσεις αυτές αποκλείουν τις τρανς γυναίκες και τα τρανς κορίτσια από τις γυναικείες ομάδες.

Οι δύο υποθέσεις έφτασαν στο Ανώτατο Δικαστήριο μετά τις προσφυγές της Λίντσεϊ Χίκοξ, φοιτήτριας και δρομέα μεγάλων αποστάσεων στο Άινταχο, και της Μπέκι Πέπερ-Τζάκσον, 15χρονης μαθήτριας στη Δυτική Βιρτζίνια. Και οι δύο είχαν στραφεί κατά των απαγορεύσεων, υποστηρίζοντας ότι παραβιάζουν συνταγματικές εγγυήσεις ισότητας και την ομοσπονδιακή νομοθεσία για τα πολιτικά δικαιώματα.

Το Άινταχο ήταν η πρώτη πολιτεία που υιοθέτησε τέτοια απαγόρευση, το 2020. Έκτοτε, ανάλογοι νόμοι έχουν ψηφιστεί σε περισσότερες από είκοσι πολιτείες, γεγονός που δίνει στην απόφαση βαρύτητα πέρα από τις δύο συγκεκριμένες υποθέσεις.

Το πολιτικό και νομικό βάρος της απόφασης

Η απόφαση έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία το ζήτημα της συμμετοχής τρανς αθλητριών σε γυναικεία αγωνίσματα έχει βρεθεί στο επίκεντρο της πολιτικής αντιπαράθεσης στις ΗΠΑ. Ο Ντόναλντ Τραμπ το είχε αναδείξει επανειλημμένα στην προεκλογική εκστρατεία του 2024, παρουσιάζοντάς το ως θέμα «δικαιοσύνης» στον γυναικείο αθλητισμό και συνδέοντάς το με την αντιπαράθεσή του με τους Δημοκρατικούς.

Μετά την επιστροφή του στον Λευκό Οίκο, ο Τραμπ υπέγραψε εκτελεστικό διάταγμα με στόχο τον αποκλεισμό των τρανς γυναικών από γυναικείες αθλητικές ομάδες. Στη συνέχεια, το NCAA, ο οργανισμός που εποπτεύει τον πανεπιστημιακό αθλητισμό στις ΗΠΑ, ανακοίνωσε απαγόρευση συμμετοχής τρανς γυναικών στα γυναικεία αθλήματα.

Η πολιτική της κυβέρνησης Τραμπ δεν περιορίζεται στον αθλητισμό. Σύμφωνα με τον Guardian, έχει αρνηθεί να απαντά σε έγγραφα που χρησιμοποιούν ουδέτερες ως προς το φύλο αντωνυμίες, ενώ έχει αποκλείσει τη χρήση τους και από τα διαβατήρια.

Οι δύο υποθέσεις

Η Λίντσεϊ Χίκοξ είχε προσφύγει κατά του νόμου του Άινταχο λίγο μετά την ψήφισή του, ζητώντας να της επιτραπεί να αγωνίζεται σε γυναικεία ομάδα. Κατώτερα δικαστήρια είχαν αρχικά μπλοκάρει την εφαρμογή του νόμου, κρίνοντας ότι η πολιτεία δεν είχε τεκμηριώσει επαρκώς πως η απαγόρευση προστατεύει την ισότητα και τις ευκαιρίες των γυναικών στον αθλητισμό.

Η Μπέκι Πέπερ-Τζάκσον, από τη Δυτική Βιρτζίνια, υποστήριξε από την πλευρά της ότι είχε ξεκινήσει θεραπεία φυλομετάβασης σε νεαρή ηλικία και δεν είχε περάσει ανδρική εφηβεία, άρα δεν είχε αθέμιτο αγωνιστικό πλεονέκτημα.

Με πληροφορίες από Guardian