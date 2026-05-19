ΗΠΑ: Το Ανώτατο Δικαστήριο δεν αποφάσισε αν το X μπορεί να διωχθεί για βίντεο με σεξουαλικό περιεχόμενο ανηλίκων

Στις 18 Μαΐου, το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ απέφυγε να επανεξετάσει τις διατάξεις περί ευθύνης των ιστότοπων κοινωνικής δικτύωσης. Ειδικότερα, αρνήθηκε να δεχθεί υπό εξέταση υπόθεση σχετικά με το αν η εταιρεία X Corp. μπορεί να διωχθεί για τη διάδοση βίντεο με σεξουαλικό περιεχόμενο που απεικονίζουν ανηλίκους.

Ο αμφιλεγόμενος νόμος που βρίσκεται στο επίκεντρο της υπόθεσης, γνωστός ως «Άρθρο 230», έχει ευρέως ερμηνευθεί ως προστασία των ιστότοπων από αγωγές για περιεχόμενο που δημιουργείται από τους χρήστες.

Οι επικριτές υποστηρίζουν ότι τα κατώτερα δικαστήρια έχουν ερμηνεύσει τις διατάξεις του νόμου με τρόπο που παρέχει υπερβολική προστασία στις διαδικτυακές πλατφόρμες.

Η υπόθεση κατά του Χ στο Ανώτατο Δικαστήριο

«Οι πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης χρησιμοποιούν όλο και περισσότερο το Άρθρο 230 ως μέσο απαλλαγής από την ευθύνη», έγραψε ο δικαστής Κλάρενς Τόμας το 2024, όταν διαφώνησε με την απόφαση του δικαστηρίου να μην δεχτεί μια υπόθεση σχετικά με το Snapchat.

Η τελευταία απόρριψη έφεσης αφορούσε δύο έφηβους που πίστευαν ότι επικοινωνούσαν μέσω Snapchat με μια συμμαθήτριά τους. Στην πραγματικότητα, όπως ισχυρίζονται, εξαπατήθηκαν από διακινητές σεξουαλικής εκμετάλλευσης που τους εκβίασαν να καταγράψουν βίντεο με σεξουαλικό περιεχόμενο.

Τρία χρόνια αργότερα, τα βίντεο άρχισαν να κυκλοφορούν στο Twitter, το οποίο σήμερα ονομάζεται X. Η εταιρεία απέρριψε τα αιτήματα των ανηλίκων για διαγραφή των αναρτήσεων, προχωρώντας σε αυτή την ενέργεια μόνο μετά την παρέμβαση του υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας, σύμφωνα με τα δικαστικά έγγραφα.

Όταν οι έφηβοι άσκησαν αγωγή, το Εφετείο της 9ης Περιφέρειας των ΗΠΑ έκρινε ότι η ρήτρα 230 τους απαγόρευε να ασκήσουν αγωγή κατά του X για διανομή παιδικής πορνογραφίας ή για ωφέλεια από εμπορία ανθρώπων με σκοπό τη σεξουαλική εκμετάλλευση. Το δικαστήριο επέτρεψε ωστόσο να προχωρήσουν άλλες πτυχές της αγωγής. Ωστόσο, τα θύματα, τα οποία στην αγωγή αναφέρονται με ψευδώνυμα, ζήτησαν από το Ανώτατο Δικαστήριο να επανεξετάσει τις απορριφθείσες αξιώσεις.

«Αυτό που κάνει αυτή την υπόθεση διαφορετική από άλλες είναι ότι το Twitter γνώριζε ότι εγκληματικό περιεχόμενο που αφορούσε τον John Doe 1 και τον John Doe 2 διαδιδόταν στην πλατφόρμα του», έγραψαν οι δικηγόροι τους στην έφεση. «Η υπόθεση αυτή δεν απαιτεί από το Δικαστήριο να εξαντλήσει όλες τις περιπτώσεις στις οποίες εφαρμόζεται το Άρθρο 230».

Σε απάντηση, οι δικηγόροι του X χαρακτήρισαν την αγωγή ως την τελευταία προσπάθεια να ανατραπεί μια καθιερωμένη ερμηνεία του νόμου.

«Όπως και άλλοι που έχουν προβάλει παραλλαγές των ίδιων επιχειρημάτων», ανέφεραν, «οι ενάγοντες δεν πλησιάζουν καν στο να δικαιολογήσουν αυτό το αποσταθεροποιητικό βήμα».

Με πληροφορίες από USA Today