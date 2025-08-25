ΗΠΑ: Ανιχνεύτηκε κρούσμα παρασίτου “screwworm” σε άνθρωπο

Για πρώτη φορά στις Ηνωμένες Πολιτείες εντοπίστηκε κρούσμα με το παράσιτο «screwworm» (γνωστό ως «σκουλήκι που τρώει σάρκα») σε άνθρωπο.

Η περίπτωση που εντοπίστηκε στις ΗΠΑ αφορά έναν άνθρωπο από το Μέριλαντ, που είχε ταξιδέψει από τη Γουατεμάλα. Η Beth Thompson, η κρατική κτηνίατρος της Νότιας Ντακότα, δήλωσε στο Reuters την Κυριακή πως ενημερώθηκε για την υπόθεση την περασμένη εβδομάδα.

Ένας αξιωματούχος της κυβέρνησης του Μέριλαντ επιβεβαίωσε επίσης το περιστατικό. Το άτομο έλαβε θεραπεία και εφαρμόστηκαν μέτρα πρόληψης, αναφέρει το Reuters.

Τα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (CDC) και το Τμήμα Υγείας του Μέριλαντ δεν απάντησαν άμεσα σε αιτήματα για σχόλια.

Τι είναι το «screwworm»;

Το screwworm είναι παρασιτική μύγα, της οποίας τα θηλυκά γεννούν αυγά σε πληγές θερμόαιμων ζώων (σ.σ. όπως είναι τα πουλιά και τα θηλαστικά). Οι προνύμφες τρέφονται με ζωντανή σάρκα, προκαλώντας σοβαρή μόλυνση και, αν δεν αντιμετωπιστεί έγκαιρα, θάνατο του ξενιστή. Ο τρόπος που «τρυπούν» τη σάρκα θυμίζει βίδα που βιδώνεται σε ξύλο, δίνοντας στο παράσιτο την ονομασία του.

Αν και σπάνια προσβάλλουν ανθρώπους, οι λοιμώξεις μπορεί να αποδειχθούν θανατηφόρες. Η θεραπεία απαιτεί την αφαίρεση εκατοντάδων προνυμφών και πλήρη απολύμανση, όμως είναι αποτελεσματική, όταν εφαρμοστεί γρήγορα.

Η εμφάνισή τους στις ΗΠΑ, σύμφωνα με το Reuters, αναμένεται να επηρεάσει τις αγορές βοείου κρέατος και κτηνοτροφίας, με τις τιμές ήδη σε ιστορικά υψηλά λόγω περιορισμένων αποθεμάτων. Το Υπουργείο Γεωργίας έχει ήδη ανακοινώσει την κατασκευή εγκαταστάσεων παραγωγής εντόμων που τα τρώνε για να περιοριστεί η εξάπλωσή τους, ενώ το Μεξικό έχει ξεκινήσει αντίστοιχες προσπάθειες.

Οι ειδικοί σημειώνουν ότι η αντιμετώπιση της απειλής απαιτεί συνεργασία και γρήγορη δράση, καθώς το συγκεκριμένο παράσιτο μπορεί να προκαλέσει το θάνατο σε ένα ζώο εντός εβδομάδων αν δεν αντιμετωπιστεί εγκαίρως. Οι αγελαδοτρόφοι και οι κρατικοί φορείς συνεχίζουν να παρακολουθούν στενά την κατάσταση, ενώ η USDA εκτιμά ότι ένα ξέσπασμα στην πολιτεία του Τέξας θα μπορούσε να κοστίσει περίπου 1,8 δισ. δολάρια σε απώλειες ζώων, εργασία και φαρμακευτικά έξοδα.

Το Υπουργείο Γεωργίας των ΗΠΑ (USDA) έχει ήδη τοποθετήσει παγίδες και στείλει οπλισμένους αξιωματικούς κατά μήκος των συνόρων, αλλά έχει δεχτεί κριτική από κάποιους παραγωγούς βοοειδών και αναλυτές αγορών για την σχετικά αργή αντίδραση όσον αφορά την αύξηση της παραγωγής στείρων μυγών σε ειδική μονάδα.

Τι είναι η μονάδα παραγωγής στείρων μυγών;

Η υπόθεση αυτή έρχεται μόλις μια εβδομάδα μετά την επίσκεψη της υπουργού γεωργίας των ΗΠΑ, Brooke Rollins, στο Τέξας, όπου ανακοίνωσε σχέδια για την κατασκευή μιας τέτοιας μονάδας, με στόχο την καταπολέμηση του παρασίτου. Η Rollins έχει δεσμευτεί επανειλημμένα να κρατήσει το screwworm εκτός της χώρας.

Μια μονάδα παραγωγής στείρων μυγών παράγει μεγάλο αριθμό αρσενικών μυγών τις οποίες στειρώνει και απελευθερώνει στην φύση, ώστε να ζευγαρώσουν με τις άγριες θηλυκές, προκαλώντας έτσι σταδιακή μείωση του πληθυσμού. Αυτή η μέθοδος είχε εξαλείψει το screwworm από τις ΗΠΑ τη δεκαετία του 1960.

Επιπλέον, το Μεξικό έχει ξεκινήσει την κατασκευή μιας μονάδας παραγωγής στείρων μυγών κόστους 51 εκατομμυρίων δολαρίων, ώστε να περιορίσει την εξάπλωση του παρασίτου. Το USDA έχει δηλώσει πως θα χρειαστεί να απελευθερώνονται 500 εκατομμύρια μύγες εβδομαδιαίως ώστε να απωθηθεί το παράσιτο μέχρι το Darien Gap, την έκταση τροπικού δάσους μεταξύ Παναμά και Κολομβίας.

