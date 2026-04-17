ΗΠΑ: Ανεξήγητοι θάνατοι και εξαφανίσεις επιστημόνων - «Σύντομα θα έχουμε μια απάντηση», λέει ο Τραμπ

Λίγο μετά τις δηλώσεις της εκπροσώπου Τύπου του Λευκού Οίκου, Κάρολαϊν Λέβιτ, ότι η κυβέρνηση θα εξετάσει το ενδεχόμενο έρευνας για τις μυστηριώδεις εξαφανίσεις και θανάτους πολλών Αμερικανών επιστημόνων, ο Ντόναλντ Τραμπ αποκάλυψε ότι αναμένει ενημέρωση μέσα στην επόμενη εβδομάδα.

Όταν ρωτήθηκε από δημοσιογράφο του Fox News κατά τη διάρκεια ενημέρωσης στον Λευκό Οίκο την Τετάρτη 15 Απριλίου αν η κυβέρνηση θα ερευνήσει την εξαφάνιση Αμερικανών ερευνητών με πρόσβαση σε διαβαθμισμένο υλικό, η Λέβιτ απάντησε ότι θα μιλήσει με «τις αρμόδιες υπηρεσίες».

«Σίγουρα θα το κάνω και θα σας δώσουμε μια απάντηση. Αν ισχύει, φυσικά, είναι κάτι που αυτή η κυβέρνηση θα θεωρούσε άξιο διερεύνησης», δήλωσε η ίδια.

«Ελπίζω να είναι τυχαίο...»

Την Πέμπτη, ένας δημοσιογράφος ρώτησε απευθείας τον Τραμπ αν πιστεύει ότι υπάρχει σύνδεση μεταξύ των υποθέσεων.

«Ελπίζω να είναι τυχαίο, αλλά θα το μάθουμε μέσα στην επόμενη εβδομάδα ή δέκα ημέρες. Μόλις βγήκα από μια συνάντηση για αυτό το θέμα», είπε, χαρακτηρίζοντάς το «πολύ σοβαρή υπόθεση» και αναγνωρίζοντας ότι «μερικοί από αυτούς ήταν πολύ σημαντικοί άνθρωποι».

Πρόσθεσε ότι η κυβέρνησή του το εξετάζει και εκτίμησε ότι «πιθανότατα θα έχουμε μια αρκετά καλή απάντηση μέσα στην επόμενη εβδομάδα».

Τουλάχιστον 10 Αμερικανοί επιστήμονες και στρατιωτικοί έχουν εξαφανιστεί ή πεθάνει κάτω από μυστηριώδεις συνθήκες από το 2023, σύμφωνα με το Fox News στις 16 Απριλίου. Μεταξύ αυτών είναι ο απόστρατος πτέραρχος της Πολεμικής Αεροπορίας William McCasland, 68 ετών, ο οποίος εξαφανίστηκε από το σπίτι του στην Αλμπουκέρκη τον Φεβρουάριο χωρίς το κινητό του ή τα γυαλιά του.

Μια συνάδελφός του, η Monica Reza, δηλώθηκε επίσης αγνοούμενη τον Ιούνιο αφού δεν επέστρεψε από πεζοπορία στο Εθνικό Δάσος Angeles στη Νότια Καλιφόρνια, σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες.

«Όλοι μιλούν για τα UFO»

Ορισμένα μέλη του Κογκρέσου έχουν ήδη ζητήσει έρευνες για τις εξαφανίσεις. «Οι αριθμοί φαίνονται πολύ υψηλοί σε αυτούς τους συγκεκριμένους τομείς έρευνας. Πρέπει να δώσουμε προσοχή και δεν νομίζω ότι πρέπει να εμπιστευόμαστε την κυβέρνηση», δήλωσε ο βουλευτής του Τενεσί Tim Burchett στη Daily Mail τον Μάρτιο.

Ο Burchett ανέφερε ότι υποψιάζεται πως η εξαφάνιση του McCasland σχετίζεται με την αεροδιαστημική του έρευνα και την προηγούμενη διοίκησή του στο Εργαστήριο Έρευνας της Πολεμικής Αεροπορίας στη βάση Wright-Patterson στο Οχάιο.

«Όλοι μιλούν για τα UFO», είπε. «Αυτοί οι άνθρωποι είναι πολύ μυστικοπαθείς για όσα γνωρίζουν. Υποψιάζομαι έντονα ότι [ο McCasland] εμπλεκόταν σε κάτι τέτοιο».

Ο πρώην αναλυτής του Στέιτ Ντιπάρτμεντ Marik von Rennenkampff δήλωσε στο NewsNation ότι οι εξαφανίσεις των επιστημόνων ενδέχεται να συνδέονται.

«Είναι παράξενο», είπε. «Εξετάζω διάφορα πιθανά σενάρια. Πρόκειται για μεγάλους οργανισμούς. Μπορεί να είναι συμπτώσεις; Νομίζω ότι ίσως έχουμε ξεπεράσει αυτό το σημείο».

Με πληροφορίες από people.com